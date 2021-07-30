В Краснодаре продлят маршрут автобуса №78

В Краснодаре с 31 июля автобус № 78 будет идти до новых жилых комплексов по улице Булгакова

С 31 июля полный маршрут автобуса № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный» будет следующим:

Схему движения автобуса № 78 изменили по просьбе местных жителей. Маршрут продлят до новых жилых комплексов по улице Булгакова, но конечная остановка гипермаркет «Магнит Семейный» останется прежней.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что продление маршрута поможет новым микрорайонам с транспортной доступностью.

Напомним, в апреле продлили маршрут автобуса № 105А на 5 км. В мае изменили маршрут автобуса № 37 — его пустили по проспекту Писателя Знаменского от Гассия до Невкипелого в прямом и обратном направлениях.