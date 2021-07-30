В Краснодаре продлят маршрут автобуса №78

Краснодарский край

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В Краснодаре с 31 июля автобус № 78 будет идти до новых жилых комплексов по улице Булгакова

Схему движения автобуса № 78 изменили по просьбе местных жителей. Маршрут продлят до новых жилых комплексов по улице Булгакова, но конечная остановка гипермаркет «Магнит Семейный» останется прежней. 

С 31 июля полный маршрут автобуса № 78 «Комсомольский микрорайон — гипермаркет «Магнит Семейный» будет следующим: 

  • в прямом направлении — от ул. Западный Обход по ул. Конгрессной, ул. им. Булгакова до гипермаркета «Магнит Семейный»;
  • в обратном направлении автобусы проследуют тем же путем — от гипермаркета «Магнит Семейный» по ул. им. Булгакова, ул. Конгрессной, ул. Западный Обход и далее по стандартному маршруту.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что продление маршрута поможет новым микрорайонам с транспортной доступностью.

Напомним, в апреле продлили маршрут автобуса № 105А на 5 км. В мае изменили маршрут автобуса № 37 — его пустили по проспекту Писателя Знаменского от Гассия до Невкипелого в прямом и обратном направлениях. 

Краснодар Маршрутки Общественный транспорт

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