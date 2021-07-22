Адыгейский госуниверситет планирует участвовать в конкурсе на получение федерального гранта в 100 млн рублей

22 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым развитие высшего образования в регионе

Встреча Кумпилова и Фалькова состоялась в Москве. В ней также приняли участие сенатор от Адыгеи Мурат Хапсироков и официальный представитель республики при Президенте Мурат Тхакушинов.

Чиновники обсудили участие Адыгейского госуниверситета в программе «Приоритет-2030», цель которой сформировать пул прогрессивных современных университетов страны. АГУ подходит под критерии программы, поэтому в этом году будет претендовать на получение гранта в 100 млн рублей.

Также на встрече поговорили про выделение средств из госбюджета основным научным школам Майкопского государственного технологического университета (МГТУ). Вуз ведёт как фундаментальные, так и прикладные исследования в здравоохранении, экологии, сельском хозяйстве и других сферах.

Кроме того, обсуждался вопрос строительства нового общежития МГТУ, потому что нынешнего жилищного фонда недостаточно, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.