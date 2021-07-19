Главой Лабинского района стал Владимир Забураев. Вот что о нём известно

19 июля 37-летний Забураев официально вступил в должность руководителя Лабинского района, сообщили в пресс-службе администрации края. Чиновник отметил, что знает проблемы района и нерешенные задачи, часть из которых он уже обсудил с жителями.

Напомним, 20 мая руководивший почти год Лабинским районом Александр Симириков уволился по собственному желанию. И. о. главы района стал Владимир Забураев.

Кто такой Владимир Забураев?

Владимир Владимирович Забураев родился 27 октября 1983 года в Лабинске. Окончил Кубанский государственный аграрный университет, Адыгейский государственный и Кубанский государственный технологический университет.

С 2005 по 2016 годы работал в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю. Окончил службу в звании подполковника полиции. С сентября 2017-го по апрель 2018 работал в отделе экономической безопасности ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар». С апреля 2018 года занимал различные должности в администрации Лабинского района.

За 2019 год задекларированный доход Владимира Забураева составил 1 млн 193 тыс. 469 рублей, его супруги — 755 тыс. 344 рублей. В 2020 году из декларации чиновника исчезла супруга и ее квартира (66 кв. м), а также автомобили Land Rover Range Rover Evoque и Hyundai IX-35.

Доход Забураева за прошлый год составил 3 млн 302 тыс. 525 рублей. Также ему принадлежит квартира (113,5 кв. м), дом (175,7 кв. м), земельный участок (880 кв. м). Ездит чиновник на автомобиле Volkswagen Passat.

У него есть несовершеннолетний ребенок.