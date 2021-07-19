Главой Лабинского района стал Владимир Забураев. Вот что о нём известно
19 июля главой Лабинского района стал 37-летний Владимир Забураев
Напомним, 20 мая руководивший почти год Лабинским районом Александр Симириков уволился по собственному желанию. И. о. главы района стал Владимир Забураев.
19 июля 37-летний Забураев официально вступил в должность руководителя Лабинского района, сообщили в пресс-службе администрации края. Чиновник отметил, что знает проблемы района и нерешенные задачи, часть из которых он уже обсудил с жителями.
Кто такой Владимир Забураев?
Владимир Владимирович Забураев родился 27 октября 1983 года в Лабинске. Окончил Кубанский государственный аграрный университет, Адыгейский государственный и Кубанский государственный технологический университет.
С 2005 по 2016 годы работал в федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков по Краснодарскому краю. Окончил службу в звании подполковника полиции. С сентября 2017-го по апрель 2018 работал в отделе экономической безопасности ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар». С апреля 2018 года занимал различные должности в администрации Лабинского района.
За 2019 год задекларированный доход Владимира Забураева составил 1 млн 193 тыс. 469 рублей, его супруги — 755 тыс. 344 рублей. В 2020 году из декларации чиновника исчезла супруга и ее квартира (66 кв. м), а также автомобили Land Rover Range Rover Evoque и Hyundai IX-35.
Доход Забураева за прошлый год составил 3 млн 302 тыс. 525 рублей. Также ему принадлежит квартира (113,5 кв. м), дом (175,7 кв. м), земельный участок (880 кв. м). Ездит чиновник на автомобиле Volkswagen Passat.
У него есть несовершеннолетний ребенок.
Интересно, что отец Владимира Забураева, Владимир Ильич Забураев, также занимал высокие должности на муниципальной службе. Так, например, в 2008 году Забураева-старшего избрали главой Усть-Лабинского городского поселения. В 2013-м он занимал должность замглавы Усть-Лабинского района и был оштрафован за возможное пособничество в распространении АЧС. В 2014 году Забураева назначили вице-мэром Анапы, а спустя два года заподозрили в превышении должностных полномочий.