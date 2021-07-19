В Сочинском национальном парке зацвело конфетное дерево

Говения сладкая (в народе конфетное дерево) из семейства Крушиновые — это листопадное дерево, достигающее в высоту 15-25 м. В отличие от большинства растений, у конфетного дерева съедобны не плоды, а плодоножки. Сушеные плодоножки на вкус похожи на изюм или финик, а также содержат много полезных веществ: протеины, глюкоза, витамин С, яблочная кислота, калий, магний.

Говения цветет всего месяц, а начинает цветение в июле. Съедобные плодоножки появляются осенью. В комнатных условиях конфетные деревья могут цвести круглый год.