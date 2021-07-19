В Краснодарском крае сохранится «опасная жара» на начало недели

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на 19–20 июля на Кубани

Напомним, ранее на неделе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило три штормовых предупреждения из-за сильной жары.

Гидрометцентр все также прогнозирует на 19 июля в Краснодаре опасную жару с температурой днем до 39℃, ночью 21-23℃. 

По краю также обещают 39-40℃ днем, температура ночью упадет до 20-25℃. На Черноморском побережье небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточным с переходом на южный 6-11 м/с. 

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 19 и 20 июля индекс ультрафиолета составит 9 максимальных баллов.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Температура воды на Черноморском побережье составит 27℃, а в Азовском море в Ейске — 29℃.

Погода Штормовые предупреждения

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