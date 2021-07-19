В Краснодарском крае сохранится «опасная жара» на начало недели
Синоптики представили прогноз погоды на 19–20 июля на Кубани
Напомним, ранее на неделе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявило три штормовых предупреждения из-за сильной жары.
Гидрометцентр все также прогнозирует на 19 июля в Краснодаре опасную жару с температурой днем до 39℃, ночью 21-23℃.
По краю также обещают 39-40℃ днем, температура ночью упадет до 20-25℃. На Черноморском побережье небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточным с переходом на южный 6-11 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», 19 и 20 июля индекс ультрафиолета составит 9 максимальных баллов.
УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
Температура воды на Черноморском побережье составит 27℃, а в Азовском море в Ейске — 29℃.