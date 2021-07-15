В Сочи продолжаются поиски подростков, которые заблудились в горах. СК начал проверку

Напомним, 13 июля двое 16-летних подростков отправились в поход на гору Сахарную. С собой у них был только небольшой запас еды. Фонарики, палатки и спальные мешки они не брали. Около 16:30 подростки сообщили родителям, что находятся на высоте 1 тыс. 550 метров и планируют спускаться вниз. Больше на связь они не выходили, их телефоны недоступны.

Вечером того же дня на поиски выехали спасатели, которым ночью удалось обнаружить две пары свежих следов от обуви. 15 июля зону поиска расширили в сторону горы Малый Амуко. С 8:00 спасатели обследовали горы и русла рек с вертолетов, в нескольких точках установили ретрансляторы. Поиски все еще продолжаются, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.