В Сочи продолжаются поиски подростков, которые заблудились в горах. СК начал проверку
15 июля СК начал проверку по делу о пропаже двух 16-летних подростков в горах Сочи
Напомним, 13 июля двое 16-летних подростков отправились в поход на гору Сахарную. С собой у них был только небольшой запас еды. Фонарики, палатки и спальные мешки они не брали. Около 16:30 подростки сообщили родителям, что находятся на высоте 1 тыс. 550 метров и планируют спускаться вниз. Больше на связь они не выходили, их телефоны недоступны.
Вечером того же дня на поиски выехали спасатели, которым ночью удалось обнаружить две пары свежих следов от обуви. 15 июля зону поиска расширили в сторону горы Малый Амуко. С 8:00 спасатели обследовали горы и русла рек с вертолетов, в нескольких точках установили ретрансляторы. Поиски все еще продолжаются, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
По факту исчезновения 16-летних Яна Швецова и Даниила Бубнова СК начал доследственную проверку.
Установлено, что мать одного из подростков привезла их на машине к остановке «Ореховка». Оттуда они направились вдвоем пешком на гору Сахарная. Днем они позвонили родителям и сообщили, что до вершины горы им осталось 2,5 км, рассказали 15 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Приметы пропавшего Яна Швецова: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. В день исчезновения был одет в голубую футболку, спортивные черные брюки, красную куртку и кроссовки черно-белого цвета.
Приметы пропавшего Даниила Бубнова: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную футболку, джинсы и синюю куртку.
Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Яна Швецова и Даниила Бубнова или обстоятельствах их исчезновения, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (8622) 62-82-58 или 02.