В национальном парке Сочи зацвел оздоровительный мирт

Краснодарский край

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В сочинском парке «Дендрарий» проходит цветение нескольких сортов мирта

Мирт пользуется популярностью у садоводов и любителей декоративных растений из-за красоты и полезных свойств. Эфирные масла растения содержат фитонциды, которые естественным образом борются с бактериями и вирусами. Доктора прописывают прогулки в миртовых рощах пациентам с заболеваниями легких. 

Первые цветы мирта появляются в начале лета, а наблюдать за цветением можно еще два месяца. Цветки обычно белые, иногда светло-розовые. Плоды мирта съедобны — они созревают в октябре и имеют синий или черный цвет. 

В сочинском парке «Дендрарий» произрастает один вид мирта и несколько сортов и один подвид. Полюбоваться цветением можно поднявшись от «Виллы «Надежда» вдоль правой части лаврового бордюра. 

Если во время прогулки вас заинтересовал мирт, то можно приобрести саженцы растения в цветочном павильоне Сочинского национального парка, который расположен правее от центрального входа в парк «Дендрарий», на улице Курортный проспект 74. 

Ранее Юга.ру писали, что в нацпарке зацвел экзотический ремнелепестник китайский, который никогда не болеет.

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