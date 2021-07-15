В национальном парке Сочи зацвел оздоровительный мирт

Мирт пользуется популярностью у садоводов и любителей декоративных растений из-за красоты и полезных свойств. Эфирные масла растения содержат фитонциды, которые естественным образом борются с бактериями и вирусами. Доктора прописывают прогулки в миртовых рощах пациентам с заболеваниями легких.

Первые цветы мирта появляются в начале лета, а наблюдать за цветением можно еще два месяца. Цветки обычно белые, иногда светло-розовые. Плоды мирта съедобны — они созревают в октябре и имеют синий или черный цвет.

В сочинском парке «Дендрарий» произрастает один вид мирта и несколько сортов и один подвид. Полюбоваться цветением можно поднявшись от «Виллы «Надежда» вдоль правой части лаврового бордюра.