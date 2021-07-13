В Краснодарском крае зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Оперштаб Кубани 13 июля подтвердил еще 211 случаев заражения COVID-19 в регионе и 24 летальных исхода

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали 24 тыс. 702 новых случая коронавируса. В инфекционных госпиталях скончались 780 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это максимальный показатель летальных исходов за сутки за все время эпидемии в стране.

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+4 тыс. 991), в Московской области (+2 тыс. 550), в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 936).

Читайте также: На Кубани снова внесли изменения в курортные правила

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Крым — 369, Ростовская область — 321, Ставропольский край — 220, Краснодарский край — 211, Дагестан — 195, Севастополь — 122, Чечня — 101, Кабардино-Балкария — 64, Карачаево-Черкесия — 52, Ингушетия — 49, Северная Осетия — 47, Адыгея — 35.

Всего к 13 июля положительные тесты на коронавирус получили 5 млн 833 тыс. 175 жителей России. Из которых 144 тыс. 492 человека скончались, а 5 млн 236 тыс. 214 выздоровели.

Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 211 новых заболевших 133 женщины и 78 мужчин, в том числе 16 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, а старшему — 84 года.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 22;

в Апшеронском районе — 20;

в Сочи — 15;

в Анапе — 14;

в Кореновском районе — 12;

в Армавире — 11;

в Красноармейском и Крыловском районах — по 10;

в Лабинском районе — 9;

в Туапсинском, Отрадненском, Темрюкском, Мостовском и Тихорецком районах — по 8;

в Славянском районе — 7;

в Калининском, Приморско-Ахтарском районе — по 6;

в Горячем Ключе — 5;

в Кущевском, Курганинском и Успенском районах — по 4;

в Каневском и Павловском районах — по 3;

в Новокубанском — 2;

в Брюховецком, Выселковском, Староминском и Тимашевском — по 1.

Всего за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 54 тыс. 615 человек на территории Краснодарского края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 960,9.

Читайте также: В Краснодаре появились круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса