В Краснодарском крае зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки
Оперштаб Кубани 13 июля подтвердил еще 211 случаев заражения COVID-19 в регионе и 24 летальных исхода
Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали 24 тыс. 702 новых случая коронавируса.
В инфекционных госпиталях скончались 780 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это максимальный показатель летальных исходов за сутки за все время эпидемии в стране.
Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+4 тыс. 991), в Московской области (+2 тыс. 550), в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 936).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Крым — 369, Ростовская область — 321, Ставропольский край — 220, Краснодарский край — 211, Дагестан — 195, Севастополь — 122, Чечня — 101, Кабардино-Балкария — 64, Карачаево-Черкесия — 52, Ингушетия — 49, Северная Осетия — 47, Адыгея — 35.
Всего к 13 июля положительные тесты на коронавирус получили 5 млн 833 тыс. 175 жителей России. Из которых 144 тыс. 492 человека скончались, а 5 млн 236 тыс. 214 выздоровели.
Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 211 новых заболевших 133 женщины и 78 мужчин, в том числе 16 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, а старшему — 84 года.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 22;
- в Апшеронском районе — 20;
- в Сочи — 15;
- в Анапе — 14;
- в Кореновском районе — 12;
- в Армавире — 11;
- в Красноармейском и Крыловском районах — по 10;
- в Лабинском районе — 9;
- в Туапсинском, Отрадненском, Темрюкском, Мостовском и Тихорецком районах — по 8;
- в Славянском районе — 7;
- в Калининском, Приморско-Ахтарском районе — по 6;
- в Горячем Ключе — 5;
- в Кущевском, Курганинском и Успенском районах — по 4;
- в Каневском и Павловском районах — по 3;
- в Новокубанском — 2;
- в Брюховецком, Выселковском, Староминском и Тимашевском — по 1.
Всего за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 54 тыс. 615 человек на территории Краснодарского края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 960,9.
К 13 июля из больниц с выздоровлением выписали 46 тыс. 105 пациентов, еще 3 тыс. 706 человек спасти не удалось (+24 новых случая за сутки). В стационарах лечится 2 тыс. 145 человек, на дому — 2 тыс. 659. В тяжелом состоянии на ИВЛ 81 пациент, на ЭКМО — 5.
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