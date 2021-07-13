В Краснодарском крае зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Кубани 13 июля подтвердил еще 211 случаев заражения COVID-19 в регионе и 24 летальных исхода

Согласно данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки зарегистрировали 24 тыс. 702 новых случая коронавируса. 

В инфекционных госпиталях скончались 780 пациентов с подтвержденным COVID-19. Это максимальный показатель летальных исходов за сутки за все время эпидемии в стране. 

Больше всего новых заболевших выявили в Москве (+4 тыс. 991), в Московской области (+2 тыс. 550), в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 936). 

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Крым — 369, Ростовская область — 321, Ставропольский край — 220, Краснодарский край — 211, Дагестан — 195, Севастополь — 122, Чечня — 101, Кабардино-Балкария — 64, Карачаево-Черкесия — 52, Ингушетия — 49, Северная Осетия — 47, Адыгея — 35.

Всего к 13 июля положительные тесты на коронавирус получили 5 млн 833 тыс. 175 жителей России. Из которых 144 тыс. 492 человека скончались, а 5 млн 236 тыс. 214 выздоровели.

Как уточнили в оперштабе Кубани, среди 211 новых заболевших 133 женщины и 78 мужчин, в том числе 16 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, а старшему — 84 года.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам: 

  • в Краснодаре — 22;
  • в Апшеронском районе — 20;
  • в Сочи — 15; 
  • в Анапе — 14;
  • в Кореновском районе — 12;
  • в Армавире — 11;
  • в Красноармейском и Крыловском районах — по 10;
  • в Лабинском районе — 9;
  • в Туапсинском, Отрадненском, Темрюкском, Мостовском и Тихорецком районах — по 8;
  • в Славянском районе — 7;
  • в Калининском, Приморско-Ахтарском районе — по 6;
  • в Горячем Ключе — 5;
  • в Кущевском, Курганинском и Успенском районах — по 4;
  • в Каневском и Павловском районах — по 3;
  • в Новокубанском — 2;
  • в Брюховецком, Выселковском, Староминском и Тимашевском — по 1. 

Всего за время пандемии коронавирусом, по официальным данным, заболели 54 тыс. 615 человек на территории Краснодарского края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 960,9.

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К 13 июля из больниц с выздоровлением выписали 46 тыс. 105 пациентов, еще 3 тыс. 706 человек спасти не удалось (+24 новых случая за сутки). В стационарах лечится 2 тыс. 145 человек, на дому — 2 тыс. 659. В тяжелом состоянии на ИВЛ 81 пациент, на ЭКМО — 5.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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