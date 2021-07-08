На Кубани выявили еще 212 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Краснодаре и Новороссийске
Власти Краснодарского края к 8 июля подтвердили гибель 3 тыс. 595 человек с диагнозом коронавирус
8 июля в федеральном оперштабе сообщили, что за минувшие сутки по всей стране выявили 24 тыс. 818 человек с COVID-19 и зарегистрировали 734 смертей в инфекционный госпиталях. Из больниц с выздоровлением выписали 21 тыс. 336 пациентов.
Рекорд по числу заболевших за сутки традиционно зафиксирован в Москве. Там положительные тесты получили 6 тыс. 40 человек. Следом идут Московская область с 2 тыс. 581 инфицированным и Санкт-Петербург (+1 тыс. 937 случаев).
На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика следующая: Крым — 342, Ростовская область — 296, Краснодарский край — 212, Дагестан — 183, Ставропольский край — 180, Севастополь — 115, Чечня — 73, Кабардино-Балкария — 52, Карачаево-Черкесия — 41, Адыгея — 37, Ингушетия — 37, Северная Осетия — 32.
Всего за время пандемии официально известно о 5 млн 707 тыс. 452 случаях заражения коронавирусом среди россиян. Из них умерли 140 тыс. 775 человек.
По данным кубанского оперштаба, из 212 новых заболевших — 119 женщин и 93 мужчины, в том числе 15 детей. Самому младшему пациенту 10 месяцев, старшему — 85 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 37;
- в Новороссийске — 21;
- в Тимашевском районе — 15;
- в Сочи — 13;
- в Армавире и Динском районе — по 12;
- в Кореновском, Туапсинском и Курганинском — по 11;
- в Горячем Ключе — 10;
- в Тихорецком районе — 8;
- в Лабинском и Мостовском — по 7;
- в Гулькевичском — 6;
- в Усть-Лабинском, Новопокровском и Новокубанском районах — по 4;
- в Геленджике, Темрюкском и Выселковском — по 3;
- в Красноармейском, Белоглинском и Отрадненском районах — по 2;
- в Апшеронском, Брюховецком, Калининском, Славянском и Успенском — по 1.
К 8 июля в Краснодарском крае COVID-19 лабораторно подтвердился у 53 тыс. 534 человек, из которых 3 тыс. 595 погибли (+23). Сейчас в стационарах лечится 2 тыс. 14 пациентов, еще 2 тыс. 100 — находятся дома. В тяжелом состоянии на ИВЛ 78 заболевших, четверо пациентов подключены к ЭКМО.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 941,8.
Все материалы по теме: