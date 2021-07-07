На Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск

Краснодарский край, Вся Россия

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7 июля СК сообщил о розыске 12-летнего Андрея Саковича из Красноармейского района, который накануне ушел из дома

Днем 6 июля 12-летний Андрей Сакович ушел из дома, расположенного на улице Мостовой в станице Старонижестеблиевской. Ранее подросток говорил, что хочет поехать к отцу в Омск.

Сейчас нахождение мальчика неизвестно. Следователи начали доследственную проверку, сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приметы Андрея Саковича: на вид 12-14 лет, рост 161 см, худощавого телосложения. Темно-русые вьющиеся волосы средней длины, глаза серые. В день исчезновения был одет в серую водолазку, брюки цвета хаки, на ногах черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчика или знает обстоятельства его исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.

Дети Красноармейский район Розыск людей Следственный комитет

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На Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск
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