На Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск

7 июля СК сообщил о розыске 12-летнего Андрея Саковича из Красноармейского района, который накануне ушел из дома

Днем 6 июля 12-летний Андрей Сакович ушел из дома, расположенного на улице Мостовой в станице Старонижестеблиевской. Ранее подросток говорил, что хочет поехать к отцу в Омск.

Сейчас нахождение мальчика неизвестно. Следователи начали доследственную проверку, сообщили 7 июля в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Приметы Андрея Саковича: на вид 12-14 лет, рост 161 см, худощавого телосложения. Темно-русые вьющиеся волосы средней длины, глаза серые. В день исчезновения был одет в серую водолазку, брюки цвета хаки, на ногах черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения мальчика или знает обстоятельства его исчезновения, просят позвонить по телефонам: 8 (86165) 3-31-71 или 02.