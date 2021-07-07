Жители Новороссийска оспорят в суде разрешение на строительство 18-этажек в парке

6 июля «Эковахта» сообщила, что жители Новороссийска оспорят в Краснодарском краевом суде разрешение на строительство домов в парке Фрунзе, и рассказала подробности истории

Напомним, еще в 2016 году жители Новороссийска обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить строительство двух 18-этажек в зеленой зоне. С тех пор активисты ведут борьбу с застройщиком и пытаются отстоять парк. 23 июня 2021 года прошло очередное заседание суда, где представили результаты независимой экспертизы. Согласно экспертам НП «Судебно-экспертная палата», проект многоэтажек в зоне у парка Фрунзе соответствует всем нормам и правилам.

Читайте также: Новороссийцы записали второе обращение к Путину с просьбой защитить Волочаевский пляж от застройки

Представляющий интересы горожан адвокат Михаил Беньяш заявил, что будет требовать назначения повторной экспертизы, так как эта была составлена с нарушением методики. Как отметили 6 июля в «Эковахте», на заседании 23 июня судья отказала в требовании жителей Новороссийска запретить строительств. Истцы намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Одна из истцов, член совета «Эковахты» Татьяна Трибрат заявила, что специалисты НП «Судебно-экспертная палата» явно подыгрывают застройщикам.

«Мы надеемся, что Краснодарский краевой суд, куда мы готовим апелляционную жалобу, придет к объективным выводам, и учтет, что в конце 2020 года были утверждены корректировки генерального плана Новороссийска, согласно которым участок «Рыцарского зала» находится в зеленой зоне, то есть капитальное строительство на нем запрещено», — заявила Трибрат. Адвокат Михаил Беньяш подчеркнул, что судья допустила ряд процессуальных нарушений. Он надеется, что принятое ей решение отменят в краевом суде.

Кроме того, 26 июня местные жители записали на видеообращение к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить постройку многоэтажек. «Просим вас помочь горожанам сохранить парк Фрунзе от застройки многоэтажными домами. Не позволяйте опять вернуть спорный участок в зону постройки. Для этого необходимо исполнить обещание данное и вами, и мэром города Дяченко. Не позволить поменять назначение земельного участка, не выдавать новое разрешение на многоэтажное строительство», — сказали горожане.