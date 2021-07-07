Жители Новороссийска оспорят в суде разрешение на строительство 18-этажек в парке
6 июля «Эковахта» сообщила, что жители Новороссийска оспорят в Краснодарском краевом суде разрешение на строительство домов в парке Фрунзе, и рассказала подробности истории
Напомним, еще в 2016 году жители Новороссийска обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить строительство двух 18-этажек в зеленой зоне. С тех пор активисты ведут борьбу с застройщиком и пытаются отстоять парк.
23 июня 2021 года прошло очередное заседание суда, где представили результаты независимой экспертизы. Согласно экспертам НП «Судебно-экспертная палата», проект многоэтажек в зоне у парка Фрунзе соответствует всем нормам и правилам.
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Представляющий интересы горожан адвокат Михаил Беньяш заявил, что будет требовать назначения повторной экспертизы, так как эта была составлена с нарушением методики.
Как отметили 6 июля в «Эковахте», на заседании 23 июня судья отказала в требовании жителей Новороссийска запретить строительств. Истцы намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Одна из истцов, член совета «Эковахты» Татьяна Трибрат заявила, что специалисты НП «Судебно-экспертная палата» явно подыгрывают застройщикам.
«Мы надеемся, что Краснодарский краевой суд, куда мы готовим апелляционную жалобу, придет к объективным выводам, и учтет, что в конце 2020 года были утверждены корректировки генерального плана Новороссийска, согласно которым участок «Рыцарского зала» находится в зеленой зоне, то есть капитальное строительство на нем запрещено», — заявила Трибрат.
Адвокат Михаил Беньяш подчеркнул, что судья допустила ряд процессуальных нарушений. Он надеется, что принятое ей решение отменят в краевом суде.
Кроме того, 26 июня местные жители записали на видеообращение к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить постройку многоэтажек.
«Просим вас помочь горожанам сохранить парк Фрунзе от застройки многоэтажными домами. Не позволяйте опять вернуть спорный участок в зону постройки. Для этого необходимо исполнить обещание данное и вами, и мэром города Дяченко. Не позволить поменять назначение земельного участка, не выдавать новое разрешение на многоэтажное строительство», — сказали горожане.
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» со ссылкой на выписку из ЕГРН отмечает, что собственником участка является ООО «Рыцарский зал» (директор Ольга Квилитая). Раньше там располагалось кафе «Парус», в после перестройки бывшие сотрудники кафе приватизировали здание и выкупили участок. Затем они создали ресторан «Рыцарский зал», а после решили построить на участке жилой комплекс из двух высоток. Придомовой территорией для многоэтажек может послужить прилегающий городской парк имени Фрунзе. Собственники получили в администрации разрешение на строительство и заключили соглашение с застройщиком ООО «Капитал строй». В 2013 году участок передали в аренду компании.