В парке Новороссийска разрешили построить 18-этажки

23 июня стало известно, что эксперты сочли законным строительство многоэтажек около парка имени Фрунзе в Новороссийске

Напомним, что еще в 2016 году жители Новороссийска обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой не допустить строительства двух 18-этажек в зеленой зоне. Тогда в районе парка имени Фрунзе сносили здание бывшего ресторана «Рыцарский зал». Местные жители полагали, что на его месте начнется застройка и направили письма кубанским чиновникам с просьбой не допустить строительство.

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Застройщик ООО «Капитал строй» действительно планировал построить на месте ресторана два многоэтажных дома. В 2016 году представитель застройщика Сергей Крук заявил о наличии разрешения на строительство и соблюдении всех норм. Директор «Рыцарского зала» Ольга Квилитая также рассказала, что на землю и здание ресторана оформлено право собственности, а к парку выбранная зона не имеет отношения.

В ответ на это в 2017 году активисты решили выступить против строительства и подали первые иски. В течение двух лет местные жители самостоятельно справлялись в суде, но позже им потребовалась помощь юриста. За дело взялся адвокат Михаил Беньяш, писала «Наша Газета». В 2020 году глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что согласно генплану здесь расположена зеленая зона, поэтому строительство запрещено, писали «Кубанские новости». Это никак не повлияло на судебный процесс и намерение застройщика построить дома.

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Так, в том же 2020 году суд назначил экспертизу, которая постановила, что строительство многоэтажек на участке возможно, но только с серьезным нарушением норм: мало места под парковку, нет подъездных путей, недостаточно места под детскую и спортивную площадки и так далее. «Новороссийский рабочий» отметил, что акционеры «Рыцарского зала» остались недовольны таким решением и потребовали повторную экспертизу.

23 июня прошло очередное заседание суда, где представили результаты новой экспертизы. Согласно независимым экспертам, проект многоэтажек в зоне у парка Фрунзе соответствует всем нормам и правилам, сообщил «Новороссийск рабочий».

Журналист портала Юга.ру связалась с адвокатом Михаилом Беньяшем, который отстаивает в суде интересы горожан. Он заявил, что экспертиза была составлена с нарушением методики и будет требовать назначения повторной экспертизы. Также юрист усомнился в честности застройщиков, потому что они не принесли проект в суд, и упомянул, что застройка потребует переноса автобусной остановки рядом с парком.