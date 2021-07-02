«Курорт Красная Поляна» признали лучшим премиальным горнолыжным курортом России

На курорте открыты пятизвездочные отели брендов Marriott, Rixos, Mövenpick и Novotel Resort, работают консьержи с «Золотыми ключами». Панорамные виды из номеров отелей и с террас ресторанов дарят гостям ощущение единения с природой. Поэтому курорт подходит не только любителям активного отдыха, но и тем, кто приезжает за спокойствием и тишиной. Гостям доступны канатная дорога, горнолыжные трассы, экотропы и развлечения для всей семьи.

Международная премия Luxury Lifestyle Awards подтверждает соответствие сервиса статусу люкс. До этого отели и спа «Курорта Красная Поляна» признавались лучшими в России и Европе по итогам премий World Luxury Hotel Awards и World Luxury SPA Awards.