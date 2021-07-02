«Курорт Красная Поляна» признали лучшим премиальным горнолыжным курортом России
«Курорт Красная Поляна» получил премию Luxury Lifestyle Awards 2021 в номинации The Best Luxury Ski Resort in Russia
«Курорт Красная Поляна» сочетает европейскую архитектуру, живописные пейзажи Сочинского национального парка и высокие стандарты международных отельных брендов.
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На курорте открыты пятизвездочные отели брендов Marriott, Rixos, Mövenpick и Novotel Resort, работают консьержи с «Золотыми ключами». Панорамные виды из номеров отелей и с террас ресторанов дарят гостям ощущение единения с природой. Поэтому курорт подходит не только любителям активного отдыха, но и тем, кто приезжает за спокойствием и тишиной. Гостям доступны канатная дорога, горнолыжные трассы, экотропы и развлечения для всей семьи.
Международная премия Luxury Lifestyle Awards подтверждает соответствие сервиса статусу люкс. До этого отели и спа «Курорта Красная Поляна» признавались лучшими в России и Европе по итогам премий World Luxury Hotel Awards и World Luxury SPA Awards.