На Кубани ожидаются сильные грозовые ливни

Краснодарский край

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МЧС Кубани объявило штормовое предупреждение на 23–25 июня

В Краснодарском крае снова пройдут сильные дожди. По данным гидрометцентра Кубани, ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Штормовое предупреждение с 23 по 25 июня объявлено по всему краю, кроме Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На малых реках Кубани в Новокубанском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском и Белореченском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

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Спасатели рекомендуют временно оставаться дома, плотно закрывать окна и вентиляционные отверстия, не находиться под линиями электропередачи и не оставлять автомобили под деревьями и щитами. При возникновении происшествий следует звонить по телефонам 101 и 112.

МЧС Погода Штормовые предупреждения

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