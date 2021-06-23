На Кубани ожидаются сильные грозовые ливни

В Краснодарском крае снова пройдут сильные дожди. По данным гидрометцентра Кубани, ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Штормовое предупреждение с 23 по 25 июня объявлено по всему краю, кроме Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.