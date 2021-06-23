На Кубани ожидаются сильные грозовые ливни
МЧС Кубани объявило штормовое предупреждение на 23–25 июня
В Краснодарском крае снова пройдут сильные дожди. По данным гидрометцентра Кубани, ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
Штормовое предупреждение с 23 по 25 июня объявлено по всему краю, кроме Сочи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На малых реках Кубани в Новокубанском, Отрадненском, Мостовском, Лабинском, Апшеронском и Белореченском районах ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
21 июня, 14:56 ПартнерскийГеморрой, анальный секс, рак прямой кишки
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