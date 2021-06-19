На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли продукцию около 200 кубанских производителей
В Краснодаре 19 июня открылось шесть ярмарок выходного дня
Напомним, с наступлением теплой погоды количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократили до шести. В субботу 19 июня с 8:00 до 15:00 более 200 кубанских аграриев из 39 муниципалитетов края собираются реализовать на торговых точках 52 тонны различных товаров, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ярмарки в Краснодаре работают по адресам:
- ул. им. Думенко, 13
- ул. им. Захарова (вблизи дома № 23)
- ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11)
- ул. Одесская (вблизи дома № 48)
- ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1)
- ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26)
На всех площадках соблюдаются требования Роспотребнадзора, контролируется проведение санитарной экспертизы, есть информация о режиме работы и рекомендованных ценах, также для покупателей установлены приборы для проверки правильности меры, веса и цены, заверили в управлении торговли Краснодара.
Операторами ярмарок выступают МУП «Карасунский» и МУП «Агромир». Фермеры могут узнать о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:
- МУП «Карасунский»: 8 (918) 342-93-14, 8 (989) 839-12-21
- МУП «Агромир»: 8 (861) 265-08-30, доб. 31
Также на сайте администрации Краснодара есть раздел, где собрана информация по ярмаркам выходного дня. Там можно посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.