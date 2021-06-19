На ярмарки выходного дня в Краснодаре привезли продукцию около 200 кубанских производителей

Краснодарский край

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В Краснодаре 19 июня открылось шесть ярмарок выходного дня

Напомним, с наступлением теплой погоды количество ярмарок выходного дня в Краснодаре сократили до шести. В субботу 19 июня с 8:00 до 15:00 более 200 кубанских аграриев из 39 муниципалитетов края собираются реализовать на торговых точках 52 тонны различных товаров, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ярмарки в Краснодаре работают по адресам:

  • ул. им. Думенко, 13
  • ул. им. Захарова (вблизи дома № 23)
  • ул. им. Героя Яцкова И.В. (вблизи дома № 11)
  • ул. Одесская (вблизи дома № 48)
  • ул. Бургасская (вблизи дома № 31/1)
  • ул. Восточно- Кругликовская (вблизи дома № 26)

На всех площадках соблюдаются требования Роспотребнадзора, контролируется проведение санитарной экспертизы, есть информация о режиме работы и рекомендованных ценах, также для покупателей установлены приборы для проверки правильности меры, веса и цены, заверили в управлении торговли Краснодара.

Операторами ярмарок выступают МУП «Карасунский» и МУП «Агромир». Фермеры могут узнать о наличии свободных мест, условиях и перечне товаров, допустимых к реализации, по телефонам горячих линий в рабочие дни с 8:00 до 15:00:

Также на сайте администрации Краснодара есть раздел, где собрана информация по ярмаркам выходного дня. Там можно посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.

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