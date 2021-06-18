В Туапсинском районе лишился должности замглавы, отвечающий за курорты

Информацию об увольнении замглавы Туапсинского района по вопросам развития курортов, торговли, бытового обслуживания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ивана Тихонова разместили в инстаграме на странице команды Валерия Хота «#Осень2022».

«Говорят, что 16 июня у него в кабинете правоохранители провели оперативные мероприятия, в результате которых провели выемку ряда документов. Конечно, мы полагаем, что полиция в кабинете и увольнение — это взаимосвязанные моменты», — написали в публикации.