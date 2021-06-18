В Туапсинском районе лишился должности замглавы, отвечающий за курорты

Краснодарский край

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Замглавы Туапсинского района Иван Тихонов 18 июня рассказал Юга.ру о своем увольнении

Информацию об увольнении замглавы Туапсинского района по вопросам развития курортов, торговли, бытового обслуживания, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ивана Тихонова разместили в инстаграме на странице команды Валерия Хота «#Осень2022».

«Говорят, что 16 июня у него в кабинете правоохранители провели оперативные мероприятия, в результате которых провели выемку ряда документов. Конечно, мы полагаем, что полиция в кабинете и увольнение — это взаимосвязанные моменты», — написали в публикации.

В пресс-службе администрации Туапсинского района 18 июня порталу Юга.ру сказали, что не владеют информацией об увольнении Ивана Тихонова.

Сам Иван Тихонов подтвердил журналисту Юга.ру информацию об увольнении, но не назвал причину:

«Да, я написал заявление. Сегодня последний рабочий день».

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