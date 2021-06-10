В Краснодаре будет 25 °С и солнечно

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10 июня

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 10 июня в Краснодаре 20 °С. Ветер южный — 2 м/с, с порывами до 3,9 м/с. Днем в краевой столице воздух прогреется до 25 °С. Ветер слабый — 3,8 м/с, порывы будут достигать 8,9 м/с. Индекс солнечного УФ-излучения снова достигнет 8. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

По данным гидрометцентра Краснодара, по краю в четверг переменная облачность и кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 26 °С.