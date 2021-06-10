В Краснодаре будет 25 °С и солнечно
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 10 июня
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром 10 июня в Краснодаре 20 °С. Ветер южный — 2 м/с, с порывами до 3,9 м/с.
Днем в краевой столице воздух прогреется до 25 °С. Ветер слабый — 3,8 м/с, порывы будут достигать 8,9 м/с. Индекс солнечного УФ-излучения снова достигнет 8. Напомним, при УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.
По данным гидрометцентра Краснодара, по краю в четверг переменная облачность и кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 26 °С.
На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер 6-11м/с, на участке Анапа — Геленджик местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 20-25 °С. На Азовском побережье 21-26 °С.