На Кубани мужчина собрал букет из редкого растения на 2 млн рублей

В Кавказском биосферном заповеднике 8 июня сообщили, что задержали нарушителя, который срезал более 1 тыс. веток редких растений

Во время рейда по Лагонакскому отделу Кавказского заповедника сотрудники оперативной группы задержали жителя Апшеронского района, собиравшего ветки краснокнижной иглицы колхидской. Мужчина успел срезать 1 тыс. 116 веток растения и сложить в мешки. Он объяснил свои действия тем, что не знал, что находится в заповедной зоне. Срезать краснокнижное растение ему пришлось из-за нехватки денег — мужчина безработный.

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Сотрудники опергруппы составили акт и протокол о нарушении природоохранного режима (нахождение без разрешительных документов) и причинении ущерба заповедной территории. Ущерб оценили в 2 млн 92 тыс. 500 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела — действия мужчины подпадают под ст. 262 УК РФ (Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов).