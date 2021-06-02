Краснодар с гастролями посетит Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

4 июня в 18:30 гости представят сценическую кантату «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа с использованием музыки Георга Генделя и Вольфгана Моцарта. Спектакль построен на стыке жанров: симфонической музыки, хорового пения, сольного вокала и балета. В основе сюжета лежит фантазия на тему человеческой судьбы: раздумья о сменяемости и цикличности поколений, вечном противостоянии добра и зла, любви и ненависти, толпы и индивидуальности.

5 июня в 11:00 зрителей ждут на музыкальном спектакле «Алиса в Стране чудес» по мотивам одноименной сказки английского писателя Льюиса Кэрролла на музыку Владимира Высоцкого.

Завершит гастроли сборник шедевров итальянского композитора Джузеппе Верди Verdi. Passione. Прозвучат отрывки из опер «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Трубадур», «Бал-маскарад», «Сила судьбы», «Набукко», «Макбет», «Сицилийская вечерня». Начало в 18:00.

Гастроли пройдут на сцене Музыкального театра КТО «Премьера» имени Л.Г. Гатова. Билеты в продаже.