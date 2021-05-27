«Месть за политическую позицию». Двух депутатов гордумы Краснодара лишили полномочий из-за старых кредитов

Депутатов Сафронова и Азарова 27 мая лишили должностей в городской думе Краснодара. Портал Юга.ру попытался выяснить, в чем дело

Что случилось? О том, что краснодарских парламентариев решили наказать из-за обнаруженных счетов, рассказал в своём блоге вице-спикер городской думы Алесандр Сафронов. Он объяснил, что специальная комиссия выявила у него и депутата Игоря Азарова нулевые счета, которые они не указали в декларации. Это стало поводом для того, чтобы 27 мая лишить должностей двух депутатов. «За» проголосовали 35 человек, «против» высказались шестеро, трое воздержались. Так, Сафронов больше не занимает пост вице-спикера думы и председателя комитета по образованию, а Азаров лишён возможности занимать должности до окончания полномочий нынешнего созыва.

Почему? Журналист Юга.ру решила выяснить, почему депутатов лишили полномочий и пообщалась с ними. Сафронов рассказал, что речь идёт о счете в банке «Хоумкредит», где он брал займ в 2005 году. Однако комиссия для инициации обстоятельной проверки заявила, что счёт был в банке «МТС». Депутат считает это поводом для того, чтобы найти нарушение. Кроме того, Сафронов отметил, что не мог знать об этих данных, так как банк предоставил историю счетов только за последние десять лет. Игорь Азаров объяснил Юга.ру, что в его случае поводом для лишения должности стал счёт в банке, который был открыт в 2016 году. Тогда он взял займ для обучения английскому языку. Но комиссия обнаружила счёт, который является техническим — по нему проводятся расчёты внутри системы банка. Так, владелец кредита даже может не знать об этом. «Есть рекомендации Министерства труда РФ по заполнению декларации о доходах. Решение городской думы им противоречит», — рассказал Азаров. Речь идёт о методических рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки. Так выглядит пункт, на который опираются депутаты, которых лишили должности: 112. С учетом целей антикоррупционного законодательства Российской Федерации в данном разделе не указываются следующие счета:



4) счета, открытые кредитной организацией для внутреннего (бухгалтерского) учета (например, транзитный валютный счет), так как такие счета имеют специальное целевое значение и лицо не может распоряжаться денежными средствами с такого счета, поскольку они на данных счетах не находятся, а зачисляются на расчетный или иной счет клиента.

Что сказали в городской думе? В городской думе Юга.ру рассказали, что меры, которые применили к Сафронову и Азарову, считаются лояльными. Заместитель председателя Зорик Садоян отметил, что раньше за такие нарушения депутатов лишали мандатов. Так же он сказал, что гордума не решает такие вопросы, а только голосует, исходя из рекомендаций комиссии. Она, по его словам, находится в структуре администрации Краснодарского края. «Нам поступило письмо от губернатора Вениамина Кондратьева, в котором говорилось о том, что необходимо привлечь к ответственности указанных лиц. Согласно ч. 7 ст. 40 131 ФЗ РФ (Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ). Мы сами — городская дума — не проверяем декларации», — объяснил Садоян.

Как считают другие депутаты? О том, что законодательством РФ не предусмотрена ответственность за наличие «нулевых» счетов заявил и другой депутат городской думы Игорь Шибалкин. Он написал на своей странице в фейсбук, что по ч. 7.3-1 ст. 40 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к депутатам не обязательно должны лишать должности. «К таким нарушениям относятся случаи представления недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным», — отметил он.

Так почему это произошло? Сафронов заявил, что решение парламентариев является «местью за политическую позицию». Как писал «Кавказский узел», кандидатуру Игоря Азарова по время выборов в гордуму поддержало «Умное голосование», созданное оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Депутат призывал усилить контроль за вырубкой деревьев в Краснодаре, возможностью оплаты картой в общественном транспорте и сжиганием рисовой соломы, из-за которой в городе был смог. Также продвигал идею установки памятнику музыканту Виктору Цою в парке рядом со стадионом «Кубань». Александр Сафронов известен тем, что выступал против пенсионной реформы в стране, был инициатором нескольких митингов в защиты выборности мэра, выступал против отмены льгот на проезд детям в общественном транспорте. А также решал вопросы строительства школ и детских садов в городе и выступал против повышения цен на проезд. Подтверждением слов о мести Сафронов считает высказыванение депутата от «Единой России» Виталия Новикова об Игоре Азарове. «Я считаю, что этот человек либеральных взглядов, он не государственник, как я вижу. России нужны государственники, те люди, которые поддерживают позицию президента, губернатора Краснодарского края, мэра Краснодара», — сказал Новиков.