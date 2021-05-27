Жителям Адыгеи, погасившим долги за газ до конца июня, простят пени

«Газпром межрегионгаз Майкоп» запустил акцию для местных жителей, у которых накопились долги за газ. Потребителям, полностью погасившим задолженность до 30 июня, простят пени.

Организаторы акции разъяснили, что механизм участия в ней предельно прост: нужно единовременно и полностью оплатить долг за газ любым удобным способом, а чек приложить к заявлению в абонентском пункте по месту проживания.

Сейчас жители Адыгеи задолжали за газ 407 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».