Жителям Адыгеи, погасившим долги за газ до конца июня, простят пени
В конце мая газовики Адыгеи предложили льготные условия абонентам-должникам
«Газпром межрегионгаз Майкоп» запустил акцию для местных жителей, у которых накопились долги за газ. Потребителям, полностью погасившим задолженность до 30 июня, простят пени.
Организаторы акции разъяснили, что механизм участия в ней предельно прост: нужно единовременно и полностью оплатить долг за газ любым удобным способом, а чек приложить к заявлению в абонентском пункте по месту проживания.
Сейчас жители Адыгеи задолжали за газ 407 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп».
Читайте также:
«В списках на отключение от газоснабжения оказались около 2 тыс. абонентов-должников с общей суммой долга 140 млн рублей. 12,5 тыс. абонентов получили от компании официальные уведомления о необходимости оплатить долг за потребленный газ», — отметили в пресс-службе организации.
Как писали Юга.ру, в Адыгее к 2025 году собираются провести газ в 17 населенных пунктов.