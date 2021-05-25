Спикер ЗСК сообщил о запуске детского кешбэка в Краснодарском крае

Детский кешбэк разработан правительством РФ. Предполагается, что воспользоваться им смогут более 350 тыс. детей.

«О точных цифрах говорить преждевременно, но мы надеемся, что значительную часть этого контингента составят те, чей отдых пройдет на Кубани», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его мнению, для Краснодарского края реализация программы особо значима, ведь по числу детских здравниц и численности пребывающих в них детей он лидирует среди субъектов РФ. По данным ЗСК, ежегодно в регионе отдыхают и оздоравливаются порядка 270 тыс. детей, в том числе, 150 тыс. — из других субъектов страны. На кубанских побережьях Черного и Азовского морей десятилетия создавалась мощная база отдыха для детей всего бывшего СССР.