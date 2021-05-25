Спикер ЗСК сообщил о запуске детского кешбэка в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

25 мая стартовало возмещение части стоимости оплаченных детских путевок

Детский кешбэк разработан правительством РФ. Предполагается, что воспользоваться им смогут более 350 тыс. детей.

«О точных цифрах говорить преждевременно, но мы надеемся, что значительную часть этого контингента составят те, чей отдых пройдет на Кубани», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

По его мнению, для Краснодарского края реализация программы особо значима, ведь по числу детских здравниц и численности пребывающих в них детей он лидирует среди субъектов РФ. По данным ЗСК, ежегодно в регионе отдыхают и оздоравливаются порядка 270 тыс. детей, в том числе, 150 тыс. — из других субъектов страны. На кубанских побережьях Черного и Азовского морей десятилетия создавалась мощная база отдыха для детей всего бывшего СССР.

Читайте также:

Предложенная поддержка детского отдыха поможет прежде всего тем семьям, на финансах которых сказалась пандемия. Программа поддержит и краевые учреждения детского отдыха. Летом 2020 года из-за ограничений Роспотребнадзора лишь 44 из 109 детских санаторно-курортных учреждений смогли начать работу. Они приняли всего 27 тыс. детей, что на 237 тыс. меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.

Сегодня детские здравницы Кубани готовы принять на отдых гостей из всех субъектов РФ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Накануне предстоящей 56-й сессии ЗСК мы рассмотрим стоящие перед нами задачи по реализации положений Послания Президента Российской Федерации на собрании фракции ВПП «Единая Россия» в Законодательном собрании края. В числе прочих на нем будет поднят также и вопрос о «детском кешбэке», — заявил Бурлачко.

Акции Дети ЗСК Курорты и туризм Финансы Юрий Бурлачко

Новости

Строительство дороги от хутора Копанского до Западного обхода Краснодара собираются начать в конце лета
В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в Чёрное море. Что говорят местные жители и МЧС?
Власти Краснодара объяснили, почему в Дмитриевском сквере нет света по вечерам
Куда можно улететь за границу из Краснодара? Рассказали в аэропорту
Краснодарцев ждет теплая погода, но зонт лучше не убирать
В Адыгее до конца 2021 года намерены отремонтировать хирургический корпус Красногвардейской больницы

Лента новостей

Что цветет на Кубани в мае-июне?
19 мая, 07:40
Что цветет на Кубани в мае-июне?
Цветочный шазам Краснодарского края, часть вторая
Носить пластик
Вчера, 15:45
Носить пластик
В «Пятёрочке» появились аксессуары из переработанного PET
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
21 мая, 13:42 Партнерский
Перезагрузка бизнеса и конкуренция в краснодарском общепите
Кейс паназиатского стритфуда Tori Ramen

Реклама на портале