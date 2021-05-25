Спикер ЗСК сообщил о запуске детского кешбэка в Краснодарском крае
25 мая стартовало возмещение части стоимости оплаченных детских путевок
Детский кешбэк разработан правительством РФ. Предполагается, что воспользоваться им смогут более 350 тыс. детей.
«О точных цифрах говорить преждевременно, но мы надеемся, что значительную часть этого контингента составят те, чей отдых пройдет на Кубани», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
По его мнению, для Краснодарского края реализация программы особо значима, ведь по числу детских здравниц и численности пребывающих в них детей он лидирует среди субъектов РФ. По данным ЗСК, ежегодно в регионе отдыхают и оздоравливаются порядка 270 тыс. детей, в том числе, 150 тыс. — из других субъектов страны. На кубанских побережьях Черного и Азовского морей десятилетия создавалась мощная база отдыха для детей всего бывшего СССР.
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Предложенная поддержка детского отдыха поможет прежде всего тем семьям, на финансах которых сказалась пандемия. Программа поддержит и краевые учреждения детского отдыха. Летом 2020 года из-за ограничений Роспотребнадзора лишь 44 из 109 детских санаторно-курортных учреждений смогли начать работу. Они приняли всего 27 тыс. детей, что на 237 тыс. меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.
Сегодня детские здравницы Кубани готовы принять на отдых гостей из всех субъектов РФ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.
«Накануне предстоящей 56-й сессии ЗСК мы рассмотрим стоящие перед нами задачи по реализации положений Послания Президента Российской Федерации на собрании фракции ВПП «Единая Россия» в Законодательном собрании края. В числе прочих на нем будет поднят также и вопрос о «детском кешбэке», — заявил Бурлачко.