В мае Анапу посетили 184 тыс. человек

С начала года Анапу посетили около 340 тыс. туристов, из них с 1 мая — 184 тыс. гостей

Об этом заявили в пресс-службе городской администрации. Свой вклад в развитие туризма внес и фестиваль «А.морефест», который проходил в Анапе с 14 по 23 мая и открыл новый летний сезон.

Для зрителей подготовили насыщенную развлекательную программу. Лучшие виноделы юга РФ представили свою продукцию на эногастрономической ярмарке #MOREWINEXPO, а профессионалы отрасли провели мастер-классы.

Организаторы подготовили и деловую программу. Она включила конференцию Министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей РФ о развитии виноградопригодных земель.

Прошли открытые кинопоказы, занятия йогой с вином, пляжные вечеринки. Кроме того, на протяжении всех дней фестиваля утром и вечером запускали в небо воздушные шары.