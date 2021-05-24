В мае Анапу посетили 184 тыс. человек

Краснодарский край

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С начала года Анапу посетили около 340 тыс. туристов, из них с 1 мая — 184 тыс. гостей

Об этом заявили в пресс-службе городской администрации. Свой вклад в развитие туризма внес и фестиваль «А.морефест», который проходил в Анапе с 14 по 23 мая и открыл новый летний сезон.

Для зрителей подготовили насыщенную развлекательную программу. Лучшие виноделы юга РФ представили свою продукцию на эногастрономической ярмарке #MOREWINEXPO, а профессионалы отрасли провели мастер-классы.

Организаторы подготовили и деловую программу. Она включила конференцию Министерства сельского хозяйства РФ и Союза виноделов и виноградарей РФ о развитии виноградопригодных земель.

Прошли открытые кинопоказы, занятия йогой с вином, пляжные вечеринки. Кроме того, на протяжении всех дней фестиваля утром и вечером запускали в небо воздушные шары.

Также жители города и гости курорта смогли насладиться джазовой музыкой. Для них выступали скрипач Самвел Айрапетян с Кубанским симфоническим оркестром, «Трио Олега Аккуратова», вокалистка Фаби Медина (Франция) и «Джаз-квартет». Хедлайнером фестиваля стал Игорь Бутман, который сыграл вместе с Биг-бендом Георгия Гараняна.

«Конечно, это не все сюрпризы сезона. Впереди целое лето, и мы планируем его насытить не менее интересными и привлекательными для туристов событиями. Всех приглашаем в Анапу!» — заявил мэр курорта Василий Швец.

В новом сезоне будут функционировать более 1,5 тыс. объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса на 160 тыс. койко-мест. Всего по итогам года Анапа планирует принять порядка 5 млн туристов.

В городе около 150 благоустроенных пляжей. 50 из них сделаны по новому стандарту, разработанному по рекомендациям Минкурортов. Инфраструктура выполнена из легких экоматериалов в бело-бирюзовых тонах.

Анапа Курорты и туризм Фестивали Черное море

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