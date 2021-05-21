Туристы вытоптали редкие орхидеи в нацпарке Сочи

Краснодарский край

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В Сочинском нацпарке 21 мая сообщили, что в этом году из-за туристов не зацвели редкие орхидеи

В нижней части парка «Дендрарий» растёт редчайшая орхидея — серапиас сошниковый. В 2020 году растения цвели особенно густо — специалисты обнаружили целую поляну. Там произрастало свыше 160 орхидей, что бывает нечасто.

Также раньше серапиас сошниковый цвел в верхней части парка рядом с Греческой беседкой. Орхидеи росли в центре большой ландшафтной поляны с английским газоном. Администрация Сочинского нацпарка установила таблички с просьбой не ходить по газону, однако некоторых туристов это не остановило.

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«Совершая это, посетители часто не задумываются, что могут нанести вред экосистеме парка, погубить растения. Ситуация с серапиасом прекрасное тому подтверждение!», — посетовали в пресс-службе нацпарка.

Из-за пренебрежения правилами в новом сезоне ни один экземпляр серапиаса в этом месте не зацвел.

На территории парка «Дендрарий» категорически запрещается вытаптывать газоны и заходить в бамбуковые заросли, напомнили в администрации ФГБУ «Сочинский национальный парк».

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