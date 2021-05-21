Туристы вытоптали редкие орхидеи в нацпарке Сочи

В Сочинском нацпарке 21 мая сообщили, что в этом году из-за туристов не зацвели редкие орхидеи

В нижней части парка «Дендрарий» растёт редчайшая орхидея — серапиас сошниковый. В 2020 году растения цвели особенно густо — специалисты обнаружили целую поляну. Там произрастало свыше 160 орхидей, что бывает нечасто.

Также раньше серапиас сошниковый цвел в верхней части парка рядом с Греческой беседкой. Орхидеи росли в центре большой ландшафтной поляны с английским газоном. Администрация Сочинского нацпарка установила таблички с просьбой не ходить по газону, однако некоторых туристов это не остановило.