Туристы вытоптали редкие орхидеи в нацпарке Сочи
В Сочинском нацпарке 21 мая сообщили, что в этом году из-за туристов не зацвели редкие орхидеи
В нижней части парка «Дендрарий» растёт редчайшая орхидея — серапиас сошниковый. В 2020 году растения цвели особенно густо — специалисты обнаружили целую поляну. Там произрастало свыше 160 орхидей, что бывает нечасто.
Также раньше серапиас сошниковый цвел в верхней части парка рядом с Греческой беседкой. Орхидеи росли в центре большой ландшафтной поляны с английским газоном. Администрация Сочинского нацпарка установила таблички с просьбой не ходить по газону, однако некоторых туристов это не остановило.
«Совершая это, посетители часто не задумываются, что могут нанести вред экосистеме парка, погубить растения. Ситуация с серапиасом прекрасное тому подтверждение!», — посетовали в пресс-службе нацпарка.
Из-за пренебрежения правилами в новом сезоне ни один экземпляр серапиаса в этом месте не зацвел.
На территории парка «Дендрарий» категорически запрещается вытаптывать газоны и заходить в бамбуковые заросли, напомнили в администрации ФГБУ «Сочинский национальный парк».