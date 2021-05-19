На курорте «Роза Хутор» открылась выставка «История денег России»

В павильоне «Суздаль» этнокомплекса «Моя Россия» можно увидеть более 900 образцов монет и купюр

Экспозиция наглядно демонстрирует развитие денежной системы страны с момента появления Древнерусского государства и до образования Российской Федерации в 1991 году.

«Практически 30% монет и купюр на выставке — подлинные. Среди экспонатов есть серебряные гривны — слитки. Каждое княжество отливало их из серебра, затем такие слитки рубили на части, отсюда и произошло слово «рубль», — рассказала куратор выставки Ксения Филимонова.

Здесь можно увидеть чешуйки, пряслица, ракушки каури, которые использовали для размена, бородовой знак Петра I, первые бумажные купюры, выпущенные при Екатерине II, и даже квадратные монеты. В коллекции есть и монета-великан — сестрорецкий медный рубль 1771 года весом 930 граммов.