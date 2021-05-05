На Кубани ближайшие три дня будет сухо и тепло

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 5, 6 и 7 мая

Днем столбики термометров поднимутся до 19 °С. Однако краснодарский гидрометцентр обещает потепление до 21 °С и ветер 4-9 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром 5 мая в Краснодаре ясно и 17 °С. Дует легкий восточный ветер со скоростью 3 м/с, возможны порывы до 5,3 м/с.

В целом по краю синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков и 17-22 °С. На Черноморском побережье также будет сухо и 16-21 °С. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Возможны порывы до 12-17 м/с.

В четверг 6 мая и пятницу 7-го на Кубани не ожидается сильных осадков. Ветер 4-9 м/с. В ночные часы температура будет опускаться до 7-12 °С, в предгорьях похолодает до 5-10 °С. Днем ожидается потепление до 19-24 °С.

На Черноморском побережье в эти дни будет сухо и немного ветрено — 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы достигнут 12-17 м/с.

Ночью 6 мая столбики термометров покажут 9-14 °С, а 7-го похолодает до 6-11 °С. Днем в четверг и пятницу на участке Анапа — Геленджик воздух прогреется до 18-23 °С, а в районе Джубга — Магри будет чуть прохладнее — 14-19 °С.