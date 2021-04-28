На «Курорте Красная Поляна» появился первый «зеленый» отель
Отель ibis Styles на Поляне 960 получил международный экологический сертификат Green Key
Соответствие стандартам награды было проверено более чем по ста критериям аудитором Фонда экологического образования (FEE).
«Зеленым ключом» награждают объекты индустрии гостеприимства, которые ведут бизнес по принципами устойчивого развития. По словам гендиректора «Курорта Красная Поляна» Андрея Круковского, со временем на курорте «зелеными» станут и другие отели курорта, уже сейчас они внедряют безопасные для окружающей среды технологии и практики.
«По нашей стратегии устойчивого развития мы перешли на систему экологически ответственных закупок — ко многим группам товаров есть требования к экомаркировке. Это уже применимо к бумажной продукции, косметике, к средствам для ежедневной уборки номеров», — добавил Круковский.
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Часть этой трансформации — внедрение системы «Умный курорт», которая обеспечивает бережное расходование ресурсов и безопасность всех инженерных систем. Все отели курорта оборудованы устройствами для экономии воды, а для освещения используются только энергосберегающие лампы.
Курорт активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, создавая условия для сохранения благоприятной окружающей среды. Гостиничная сеть Accor, которая представлена на курорте отелями брендов ibis Styles, Novotel, Mövenpick и Rixos, имеет свою программу устойчивого развития Planet 21, которая также активно реализуется на курорте. Например, в ресторанах отелей не подают виды рыб, находящихся под угрозой исчезновения. Зато широко представлены местные продукты: в награжденном отеле ibis Styles более 80% продуктов питания из Краснодарского края. Срок их доставки минимальный, что сохраняет питательную ценность.