На «Курорте Красная Поляна» появился первый «зеленый» отель

Соответствие стандартам награды было проверено более чем по ста критериям аудитором Фонда экологического образования (FEE).

«Зеленым ключом» награждают объекты индустрии гостеприимства, которые ведут бизнес по принципами устойчивого развития. По словам гендиректора «Курорта Красная Поляна» Андрея Круковского, со временем на курорте «зелеными» станут и другие отели курорта, уже сейчас они внедряют безопасные для окружающей среды технологии и практики.

«По нашей стратегии устойчивого развития мы перешли на систему экологически ответственных закупок — ко многим группам товаров есть требования к экомаркировке. Это уже применимо к бумажной продукции, косметике, к средствам для ежедневной уборки номеров», — добавил Круковский.