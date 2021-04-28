Между Анапой и Новороссийском снова произошло землетрясение

В акватории Чёрного моря между Анапой и Новороссийском утром 28 апреля зафиксировали подземные толчки

Сообщение о землетрясении поступило в Центр управления кризисных ситуаций в 9:55. Подземные толчки магнитудой 3,4 зафиксировали акватории Черного моря между Анапой и Новороссийском.

По данным сайта Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 10 км в Черном море на расстоянии в 37 км от Новороссийска и 41 км от Анапы. Сервис My Earthquake Alerts указал, что подземные толчки зафиксировали в 4:43.

Ближайший населенный пункт от эпицентра — поселок Сукко, расположен в 30 км от эпицентра. Толчки на поверхности не ощущались, жалоб от населения не поступало. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили 28 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.