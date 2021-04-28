Между Анапой и Новороссийском снова произошло землетрясение
В акватории Чёрного моря между Анапой и Новороссийском утром 28 апреля зафиксировали подземные толчки
Сообщение о землетрясении поступило в Центр управления кризисных ситуаций в 9:55. Подземные толчки магнитудой 3,4 зафиксировали акватории Черного моря между Анапой и Новороссийском.
По данным сайта Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился на глубине 10 км в Черном море на расстоянии в 37 км от Новороссийска и 41 км от Анапы. Сервис My Earthquake Alerts указал, что подземные толчки зафиксировали в 4:43.
Ближайший населенный пункт от эпицентра — поселок Сукко, расположен в 30 км от эпицентра. Толчки на поверхности не ощущались, жалоб от населения не поступало. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили 28 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также:
Напомним, землетрясение между Новороссийском и Анапой магнитудой в 3,4 случилось 14 марта. Эпицентр находился в Черном море на глубине 10 км. Ближайший населенный пункт — поселок Мысхако, расположенный в 22 км. Еще одно землетрясение у берегов Новороссийска случилось днем 18 апреля.