В последние выходные апреля на Кубани будет дождливо и немного похолодает

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 24 и 25 апреля

В Краснодаре небольшие дожди ожидаются утром и днем субботы. При этом на солнце воздух прогреется до 17-19 °С. Ветер — 6-11 м/с.

По данным Краснодарского гидрометцентра, 24 апреля в крае, в том числе на Черноморском побережье, будет облачно. Ночью и утром образуется туман. Местами пройдут кратковременные дожди, днем — с грозой. Ночная температура воздуха — 6-11 °С, днем — 14-19 °С. Ветер — 4-9 м/с, днем порывы могут усилиться до 14 м/с.

25 апреля осадки на Кубани сохранятся. Местами пройдут сильные дожди, а северный ветер усилится до 5-10 м/с и принесет небольшое понижение температуры: ночью похолодает до 5-10 °С, днем столбики термометров остановятся на отметках 11-16 °С.

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в воскресенье будет небольшой дождь, воздух прогреется до 12 °С. Ветер — 4 м/с.

На Черноморском побережье 25 апреля также прогнозируют кратковременные дожди. Ночные температуры — 6-11 °С, днем на участке Анапы до Геленджика будет 10-15 °С, от Джубги до Сочи — 14-19 °С. Ветер — 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ранее Юга.ру писали, что до конца апреля синоптики прогнозировали на Кубани дожди. А на майских праздниках на Черноморском побережье ожидается хорошая погода и выше 20 °С.