В Краснодаре приведут в порядок пешеходную лестницу, которую не ремонтировали 34 года
В Краснодаре 23 апреля приступили к ремонту ступенек на Офицерском путепроводе
Пешеходную лестницу на пересечении с Ростовским шоссе, по которой можно пройти к жилым домам по улицам Офицерской и Курчатова, построили в 1987 году. С тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали, и она пришла в негодность.
Глава Краснодара Евгений Первышов 19 апреля поручил привести лестничный сход в порядок, а спустя четыре дня проверил, как идут дела на объекте.
Как рассказал замглавы Артём Доронин, в ходе ремонта выровняют параметры ступеней и заменят плитку на керамогранит, снимут старое асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны и заменят его на плиточное, сделают нормальный уклон пандусов и разместят там наземные тактильные указатели, а поручни поменяют на нержавеющие.
Также нужно будет передвинуть опору контактной сети трамвая. Это расширит подход к лестнице со стороны путепровода. Кроме того, планируется отремонтировать подпорную стену возле схода по улице Офицерской.
Все работы по благоустройству собираются завершить до 1 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Напомним, также 19 апреля Первышов поручил восстановить коллонаду в Чистяковской роще и сделать парадным входом в детский сад.