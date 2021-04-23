В Краснодаре приведут в порядок пешеходную лестницу, которую не ремонтировали 34 года

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 апреля приступили к ремонту ступенек на Офицерском путепроводе

Пешеходную лестницу на пересечении с Ростовским шоссе, по которой можно пройти к жилым домам по улицам Офицерской и Курчатова, построили в 1987 году. С тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали, и она пришла в негодность.

Глава Краснодара Евгений Первышов 19 апреля поручил привести лестничный сход в порядок, а спустя четыре дня проверил, как идут дела на объекте.

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Как рассказал замглавы Артём Доронин, в ходе ремонта выровняют параметры ступеней и заменят плитку на керамогранит, снимут старое асфальтобетонное покрытие пешеходной зоны и заменят его на плиточное, сделают нормальный уклон пандусов и разместят там наземные тактильные указатели, а поручни поменяют на нержавеющие.

Также нужно будет передвинуть опору контактной сети трамвая. Это расширит подход к лестнице со стороны путепровода. Кроме того, планируется отремонтировать подпорную стену возле схода по улице Офицерской.

Все работы по благоустройству собираются завершить до 1 июня, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, также 19 апреля Первышов поручил восстановить коллонаду в Чистяковской роще и сделать парадным входом в детский сад.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар

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