В Краснодаре приведут в порядок пешеходную лестницу, которую не ремонтировали 34 года

Пешеходную лестницу на пересечении с Ростовским шоссе, по которой можно пройти к жилым домам по улицам Офицерской и Курчатова, построили в 1987 году. С тех пор ее ни разу капитально не ремонтировали, и она пришла в негодность.

Глава Краснодара Евгений Первышов 19 апреля поручил привести лестничный сход в порядок, а спустя четыре дня проверил, как идут дела на объекте.