В поселке Российском Краснодара зампредседателя жилищно-строительных кооперативов похитил более 79 млн рублей

Краснодарский край

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Прокуратура Кубани 23 апреля сообщила, что в суд ушло дело против зампредседателя жилищно-строительных кооперативов, который похитил более 79 млн рублей

По версии следствия, с 2013 по 2020 год 36-летний краснодарец был заместителем председателя жилищно-строительных кооперативов «Изумруд» и «Алексеевский».

Совместно с другим человеком, который сейчас находится в розыске (уголовное дело против него выделено в отдельное производство), они привлекли денежные средства граждан для строительства многоэтажки на улице Рымникской, 13, литер 2 в поселке Российском.

В результате они похитили у 62 человек свыше 79 млн рублей. Зампредседателя ЖСК обвинили в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемых для возмещения ущерба потерпевшим наложен арест, сообщили 23 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, 6 апреля прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух застройщиков, которые похитили в общей сложности 696 млн рублей у 706 дольщиков жилья на Кубани и в Адыгее.

Жилье Краснодар Мошенничество Прокуратура Строительство Суд

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