В Крыму объявили экстренное предупреждение о заморозках

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МЧС Крыма предупредило жителей республики о заморозках в ночь на 23 апреля

Синоптики прогнозируют в степных и предгорных районах Крыма ночью и утром 23 апреля заморозки от -1 °С до -3 °С, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Спасатели предупредили местных жителей, что есть вероятность пожаров на дачных участках, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Существует риск гибели сельскохозяйственных культур.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, на майские праздники в Крыму будет теплая погода, столбики термометров покажут 20 °С. А из-за наплыва туристов на одном из курортов республики ужесточат график подачи воды.

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