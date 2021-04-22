В Крыму объявили экстренное предупреждение о заморозках

МЧС Крыма предупредило жителей республики о заморозках в ночь на 23 апреля

Синоптики прогнозируют в степных и предгорных районах Крыма ночью и утром 23 апреля заморозки от -1 °С до -3 °С, сообщили 22 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму.

Спасатели предупредили местных жителей, что есть вероятность пожаров на дачных участках, возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Существует риск гибели сельскохозяйственных культур.