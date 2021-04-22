В Краснодаре представили нового начальника управления информационных технологий

Начальником управления информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара 22 апреля стал Владимир Худяев

Депутаты гордумы Краснодара поддержали назначение Владимира Худяева на должность руководителя управления информационно-коммуникационных технологий и связи, сообщили 22 апреля в пресс-службе мэрии.

Глава города Евгений Первышов назвал Худяева высококлассным специалистом. По его словам, в другом муниципалитете тот поднял аналогичную службу на уровень одной из лучших в стране.

Кто такой Владимир Худяев

Владимир Худяев родился 4 мая 1987 года в Тамани. В 2010 году окончил Кубанский институт информзащиты (в 2020 году Рособрнадзор приостановил лицензию института).

С 2013 по 2017-й Худяев работал в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи Краснодара, руководил отделом инноваций. С 2017 по 2019-й был начальником управления информационных технологий администрации Ростова-на-Дону.