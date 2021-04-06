В Краснодаре будет ясно и до 17 °С

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 6 апреля

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре ясная погода. Температура воздуха +7 °С, что на 8°С ниже климатической нормы. Ветер слабый — 4 м/с, с порывами до 5,4 м/c.

Днем в городе резко потеплеет — c 7 до 14 °С. Ветер будет умеренный — 6,6 м/с, с усилением до 13,1 м/c. Отметим, что синоптики краснодарского гидрометцентра обещают в городе днем потепление до 15-17 °С.

В целом по краю во вторник 6 апреля будет переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Столбики термометров покажут 12-17 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди. Ветер 6-11 м/с, в некоторых районах прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха 11-16 °С.

Напомним, 4 и 5 апреля в Краснодаре и по краю действовало штормовое предупреждение.

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