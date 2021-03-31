Отец вице-губернатора Кубани возглавил Ростехнадзор

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Трембицкого новым руководителем Ростехнадзора

Александр Трембицкий проработал более восьми лет в должности заместителя главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 30 марта он занял пост руководителя ведомства. Ранее на этой должности находился Алексей Алёшин, но его освободили от исполнения обязанностей.

Кто такой Александр Трембицкий

Трембицкий родился в 1965 году в Усть-Лабинске. Окончил Кубанский аграрный университет, затем прошел переподготовку в Кубанском государственном университете по специальности «Экологический менеджмент и аудит».

Читайте также:

В 2006 году возглавил департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю, спустя четыре года его назначили руководителем Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С октября 2012 года стал замруководителя федерального ведомства.

По данным «Коммерсантъ-Юг», Александр Трембицкий является отцом вице-губернатора Краснодарского края по вопросам ТЭК, ЖКХ и транспорта и своего полного тезки Александра Трембицкого. Последнего назначили на этот пост в сентябре 2020 года.

Кадровые перестановки Чиновники

Новости

Стало известно имя исполняющего обязанности мэра Майкопа
Отец вице-губернатора Кубани возглавил Ростехнадзор
Под Краснодаром горит 400 кв. метров мусора
В Краснодаре началась регистрация участников «Тотального диктанта – 2021»
В кинотеатре Энема появились места для маломобильных зрителей
В Краснодаре ищут мужчину, которого заподозрили в развращении ребенка в лифте

Лента новостей

К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
29 марта, 18:16 Партнерский
К годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина
Игры по-взрослому
29 марта, 13:27 Партнерский
Игры по-взрослому
Новый Volkswagen Tiguan 2021
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»

Реклама на портале