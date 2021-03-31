Отец вице-губернатора Кубани возглавил Ростехнадзор

Александр Трембицкий проработал более восьми лет в должности заместителя главы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 30 марта он занял пост руководителя ведомства. Ранее на этой должности находился Алексей Алёшин, но его освободили от исполнения обязанностей.

Кто такой Александр Трембицкий

Трембицкий родился в 1965 году в Усть-Лабинске. Окончил Кубанский аграрный университет, затем прошел переподготовку в Кубанском государственном университете по специальности «Экологический менеджмент и аудит».

В 2006 году возглавил департамент по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю, спустя четыре года его назначили руководителем Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. С октября 2012 года стал замруководителя федерального ведомства.