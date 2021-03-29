Краснодарцы могут оплатить счет за газ через личный кабинет

Партнерский Краснодарский край

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«Газпром межрегионгаз Краснодар» 29 марта сообщил об увеличении пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет абонента»

По данным пресс-службы компании, ежемесячный прирост пользователей сервиса составляет 5–7 тыс. абонентов. Всего к 1 марта «Личным кабинетом» стали пользоваться почти 287 тыс. абонентов.

С помощью «Личного кабинета» на сайте мргкраснодар.рф краснодарцы могут передать показания счетчиков, просмотреть историю оплат и начислений, сформировать квитанцию и заявки на дополнительные услуги, а также просмотреть статус заявок и историю потребления услуг.

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В 2020 году во время пандемии сервис приобрел особую актуальность, так как дал возможность минимизировать контакты в очередях на участках. Однако и в 2021 году жители Кубани продолжают использовать «Личный кабинет», чтобы сэкономить время на посещение офисов.

Большинство вопросов, связанных с газификацией, передачей показаний и расчетами за поставку газа можно решить через смартфон или компьютер, отметило руководство компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно на сайте мойгаз.смородина.онлайн. Пользователи смартфонов на операционной системе Android могут скачать мобильное приложение «Мой ГАЗ» здесь, а пользователи iOS — тут.

Также можно найти приложение, просканировав QR-код.

Напомним, к 1 марта долг абонентов Краснодарского края перед ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» за газ составил 599 млн рублей.

Газ Газпром Краснодар Технологии

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