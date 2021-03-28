В Краснодаре с понедельника отключат несколько светофоров на улице Ставропольской

Краснодарский край

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Власти Краснодара сообщили, что с 29 марта в городе отключат несколько светофоров на улице Ставропольской

Светофоры не будут работать на пересечении Ставропольской с Шевченко и Титаровской. Их отключат 29 марта с 10:00 до 31 марта 16:00. За это время специалисты заменят кабельные линии, дорожные контроллеры и сами светофоры.

При необходимости на перекрестках будут дежурить сотрудники ГИБДД. Водителей попросили быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, улицу Черкасскую в краевом центре полностью закроют с 3 апреля по 3 августа. Все работы планируют завершить в ноябре 2021 года.

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