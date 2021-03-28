Мужчина погиб лобовом ДТП на Кубани

Краснодарский край

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В Курганинском районе 27 марта произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал

Авария случилась около 7:15 в станице Михайловской на улице Октябрьской, 80. По предварительным данным, 36-летняя водитель автомобиля Hyundai Accent выехала на встречную полосу там, где это не запрещено ПДД, и врезалась в машину ВАЗ-2101.

В результате аварии женщину из иномарки госпитализировали в Курганинскую ЦРБ. Также в больницу попал 31-летний водитель отечественной машины, однако он скончался.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, днем 27 марта в центре Сочи произошло тройное ДТП.

ДТП Курганинский район смерть

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