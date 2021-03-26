Дроны на солнечных батареях, «умные» лавочки и роботы. Молодые изобретатели Адыгеи показали на Международном фестивале инновационные разработки

Адыгея, Краснодарский край

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Молодые изобретатели Адыгеи приняли участие в Международном фестивале научно-технического творчества «От Винта!», который стартовал в Краснодаре 25 марта

Мероприятие, в котором участвуют молодые изобретатели и инженеры со всей России, проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспоград-Юг». Фестиваль завершится 27 марта.

Делегация Адыгеи в составе молодых изобретателей, предпринимателей и чиновников также приняла участие в фестивале и презентовала 24 проектных работы и 11 ведущих практик.

Так, представители «Кванториума» разработали серию «умной» парковой мебели — лавочки с инфракрасным обогревателем, компактный прототип робота-уборщика, роботы «Сосулькорез», «Погрузчик», робот «Исследователь» для изучения непроходимых местностей, «Ферум» для добычи руды, «Венера» для изучения грунта на планете, ряд дронов для геодезии, обнаружения лесных пожаров и поиска людей, пострадавших при ЧС.

Ещё на фестивале адыгейские изобретатели презентовали установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель поверхностей автомобиля, проект по модернизации остановок, карту Адыгеи с QR-кодами, которые позволят туристам ознакомиться с местными достопримечательностями.

Кроме того, студенты Политехнического колледжа МГТУ и АГУ провели мастер-классы по химическим и физическим опытам, изготовлению конфет с семенами чиа, кисломолочных продуктов.

26 марта экспозицию Адыгеи посетил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил актуальность и практическое значение проектов, связанных со здравоохранением, а также с созданием дронов на солнечных батареях для работы при ЧС. Мантуров поручил рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.

Как отметили в пресс-службе главы Адыгеи, руководитель региона Мурат Кумпилов поручил активнее использовать новые центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», технопарк «Кванториум» и центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея».

Выставки изобретения Краснодар Мурат Кумпилов Технологии Фестивали

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