В Адыгее министры обсудили развитие здравоохранения и создание приютов для животных

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов рассказал, скоро в регионе объявят аукционы на строительство детсада в Шовгеновском районе и физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Красногвардейском районе. Кроме того, по индивидуальной программе в этом году запланировали построить инженерную инфраструктуру к участкам, которые выделяют под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе. Также власти хотят провести реконструкцию ГРС в поселке Краснооктябрьском и спроектировать инфраструктуру промышленного парка в поселке Яблоновском.

На совещании под председательством главы республики Мурата Кумпилова обсудили реализацию нацпроектов и индивидуальной программы развития региона, а также исполнение бюджета, ситуацию в здравоохранении и другие вопросы.

На совещании также рассмотрели вопрос сокращения койко-мест в госпиталях в связи с улучшением эпидобстановки — по данным управления регионального Роспотребнадзора, сейчас в Адыгее один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. По информации минздрава, во всех муниципалитетах действуют 30 прививочных пунктов, там уже использовали более 85% поступившей в регион вакцины.

На развитие санавиации из федерального бюджета в 2021 году выделили 45 млн рублей. Первый в этом году рейс вертолета «Ансат» состоится уже 16 марта, он перевезет двух пациентов с тяжелой формой коронавируса из госпиталя в поселке Энем в республиканскую инфекционную больницу.

«Развитие санавиации — важный шаг в обеспечении доступности медицинской помощи, в том числе — высокотехнологичной. Использование вертолетов позволяет в сжатые сроки доставлять жителей республики в федеральные центры, а также обеспечить оказание срочной помощи пострадавшим в ДТП, людям из отдаленных населенных пунктов, из горной части республики», — прокомментировал глава Адыгеи.

Кумпилов поручил постоянно мониторить состояние аптечной сети в сельской местности для обеспечения населения лекарствами. Также на совещании поговорили о повышении доходов и оптимизации расходов республиканской казны, соблюдении законности в сфере земельных отношений и градостроительства, кадровом обеспечении новых учреждений образования.

Отдельно на совещании обсудили перспективы государственно-частного партнерства в создании и содержании приютов для бродячих животных.