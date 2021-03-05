В Краснодаре в последний рабочий день перед 8 Марта пробки достигли 9 баллов

В Краснодаре 5 марта с самого утра образовались многокилометровые пробки

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», днем средняя загруженность дорог составила 6 баллов, что на 2 балла больше обычного. В середине дня 8-балльные пробки были на улице Красной по направлению к Ростовскому шоссе, на Тургенева от Набережной и на Северной в сторону Тургенева.

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Нехарактерно плотный трафик был отмечен на улице Дзержинского по направлению в центр (7 баллов), на Кубанской Набережной в сторону Индустриальной (6 баллов) и на Ростовском шоссе по направлению из центра города (7 баллов).

К 17:30 сервис показывал уже 9 баллов на дорогах Краснодара. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20:00 достигнут 5 баллов. По наблюдениям журналиста Юга.ру, ближе к вечеру отмечается затрудненное движение трамваев, поскольку машины на нерегулируемых перекрестках не дают им проехать.

Крупнейшими пробками сегодня были: 8:15, Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка длиной 4,9 км продержалась 1 час 10 минут.

8:18, улица Российская от Ленинского переулка до улицы Весенней. 6-километровая пробка продержалась 2 часа 20 минут.

8:57, Ейское шоссе, улица Дзержинского от остановки 9-я Тихая улица до Грибоедова. Затор в 5,9 км. Машины стояли 2 часа 20 минут.

14:02, Южный Обход от канала Чибий до Чибийского магистрального канала. Пробка длиной 7,6 км продержалась 50 минут.

16:20, Южный Обход от спортивного комплекса до улицы Адыгейской. Там наблюдался затор в 7,3 км. Водители потеряли в пробке 2 часа.