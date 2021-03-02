На Кубани за сутки коронавирусом заразились 140 человек, из них 46 — жители Краснодара
В Краснодарском крае к 2 марта подтвердились 38 тыс. 722 случая коронавируса
Согласно статистике федерального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 10 тыс. 565 жителей России. Всего за время пандемии в стране заразились 4 млн 268 тыс. 215 человек. Из них 86 тыс. 896 умерли (+441 за сутки), а 3 млн 838 тыс. 40 — выздоровели (+14 тыс. 966).
Больше всего инфицированных за сутки традиционно выявили в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 277, в Санкт-Петербурге — 937, в Московской области — 617.
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На юге России и на Северном Кавказе статистика по новым случаям COVID-19 следующая: Ростовская область — 282, Краснодарский край — 140, Ставропольский край — 94, Кабардино-Балкария — 69, Крым — 67, Севастополь — 57, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 35, Северная Осетия — 27, Ингушетия — 15, Адыгея — 12, Чечня — 10.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 140 заражённых — 80 женщин и 60 мужчин, в том числе двое детей. Возраст заболевших — от 10 до 87 лет.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 46;
- в Сочи — 17;
- в Новороссийске — 11;
- в Тихорецком районе — 10;
- в Геленджике, Апшеронском, Выселковском, Лабинском и Ейском районах — по 5;
- в Анапе, Кореновском и Приморско-Ахтарском районах — по 4;
- в Армавире и Отрадненском районе — по 3;
- в Курганинском, Мостовском, Белоглинском и Тимашевском районах — по 2;
- в Белореченском, Крыловском, Щербиновском, Новопокровском и Павловском районах — по 1.
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За весь период пандемии на Кубани провели 2 млн 538 тыс. 399 лабораторных исследований. К 2 марта положительные тесты получили 38 тыс. 722 человека, из них 2 тыс. 726 детей. Показатель заболеваемости достиг 682,3 случая на 100 тыс. населения.
По данным регионального минздрава, выздоровели 33 тыс. 461 пациент. Медикам не удалось спасти 1 тыс. 958 человек (+14 новых летальных случаев. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 пациентов, еще двое — на ЭКМО. В стационаре с подтвержденным COVID-19 лечатся 1 тыс. 165 человек, еще 2 тыс. 138 пациентов находятся дома.
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