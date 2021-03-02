На Кубани за сутки коронавирусом заразились 140 человек, из них 46 — жители Краснодара

В Краснодарском крае к 2 марта подтвердились 38 тыс. 722 случая коронавируса

Согласно статистике федерального оперштаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 10 тыс. 565 жителей России. Всего за время пандемии в стране заразились 4 млн 268 тыс. 215 человек. Из них 86 тыс. 896 умерли (+441 за сутки), а 3 млн 838 тыс. 40 — выздоровели (+14 тыс. 966).

Больше всего инфицированных за сутки традиционно выявили в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 277, в Санкт-Петербурге — 937, в Московской области — 617.

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На юге России и на Северном Кавказе статистика по новым случаям COVID-19 следующая: Ростовская область — 282, Краснодарский край — 140 , Ставропольский край — 94, Кабардино-Балкария — 69, Крым — 67, Севастополь — 57, Дагестан — 40, Карачаево-Черкесия — 35, Северная Осетия — 27, Ингушетия — 15, Адыгея — 12, Чечня — 10.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что из 140 заражённых — 80 женщин и 60 мужчин, в том числе двое детей. Возраст заболевших — от 10 до 87 лет.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 46;

в Сочи — 17;

в Новороссийске — 11;

в Тихорецком районе — 10;

в Геленджике, Апшеронском, Выселковском, Лабинском и Ейском районах — по 5;

в Анапе, Кореновском и Приморско-Ахтарском районах — по 4;

в Армавире и Отрадненском районе — по 3;

в Курганинском, Мостовском, Белоглинском и Тимашевском районах — по 2;

в Белореченском, Крыловском, Щербиновском, Новопокровском и Павловском районах — по 1.

За весь период пандемии на Кубани провели 2 млн 538 тыс. 399 лабораторных исследований. К 2 марта положительные тесты получили 38 тыс. 722 человека, из них 2 тыс. 726 детей. Показатель заболеваемости достиг 682,3 случая на 100 тыс. населения.