Жители Адыгеи задолжали за газ 353,5 млн рублей за 2020 год

«Газпром межрегионгаз Майкоп» подвел итоги работы за 2020 год, направленные на снижение просроченной дебиторской задолженности за газ

В 2020 году общая сумма просроченной дебиторской задолженности в республике сократилась на 31,3 млн рублей. На начало этого года она составила 619,6 млн рублей (или 4,8% от общей суммы просроченной задолженности), сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Майкоп».

В компании отметили положительную динамику 2020 года по сравнению с 2019-м — уровень расчетов всех групп потребителей вырос с 95,7% до 97,3%.

Долг теплоснабжающих организаций Адыгеи газовикам на начало 2021 года составляет 233,7 млн рублей. За прошлый год дебиторская задолженность снизилась на 1 млн рублей, а уровень расчетов составил 100%.

При этом население республики задолжало за газ 353,5 млн рублей. За прошлый год задолженность снизилась на 13,2 млн рублей, а уровень расчетов составил 94%.

Бюджетные учреждения накопили долг в 8,6 млн рублей. За минувший год сумма долга уменьшилась на 2 млн 1 тыс. рублей. При этом уровень расчетов составил 101,7%.