Жители Адыгеи задолжали за газ 353,5 млн рублей за 2020 год
«Газпром межрегионгаз Майкоп» подвел итоги работы за 2020 год, направленные на снижение просроченной дебиторской задолженности за газ
В 2020 году общая сумма просроченной дебиторской задолженности в республике сократилась на 31,3 млн рублей. На начало этого года она составила 619,6 млн рублей (или 4,8% от общей суммы просроченной задолженности), сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Майкоп».
В компании отметили положительную динамику 2020 года по сравнению с 2019-м — уровень расчетов всех групп потребителей вырос с 95,7% до 97,3%.
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Долг теплоснабжающих организаций Адыгеи газовикам на начало 2021 года составляет 233,7 млн рублей. За прошлый год дебиторская задолженность снизилась на 1 млн рублей, а уровень расчетов составил 100%.
При этом население республики задолжало за газ 353,5 млн рублей. За прошлый год задолженность снизилась на 13,2 млн рублей, а уровень расчетов составил 94%.
Бюджетные учреждения накопили долг в 8,6 млн рублей. За минувший год сумма долга уменьшилась на 2 млн 1 тыс. рублей. При этом уровень расчетов составил 101,7%.
Наиболее заметно — на 15 млн рублей — снизились долги за газ у предпринимателей. Сейчас они должны компании «Газпром межрегионгаз Майкоп» 23,8 млн рублей, а уровень расчетов равен 101%.
«Мы провели системную работу с юридическими лицами: предупреждали, вели активную претензионно-исковую деятельность, прекращали газоснабжение недобросовестных партнеров. Наша основная задача — обеспечить высокую платёжную дисциплину среди всех без исключения категорий потребителей газа в регионе», — подчеркнул замгендиректора по реализации газа «Газпром межрегионгаз Майкоп» Айтеч Цеев.
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