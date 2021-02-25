В Новороссийске от коронавирусной пневмонии умерла 33-летняя женщина
Оперштаб Краснодарского края 25 февраля рассказал подробности 16 новых летальных случаев, вызванных COVID-19
Напомним, за прошлые сутки лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у 142 жителей Краснодарского края. Кроме того, от коронавирусной пневмонии тяжелой формы и сопутствующих заболеваний умели 16 пациентов инфекционных госпиталей.
В больницах Краснодара [каких именно, не уточняется] скончались три пациента — это двое мужчин и одна женщина, которые проживали в краевом центре и в Сочи. Им было 44, 62 и 64 года.
В Крымском районе умерли два человека — 67-летний житель Анапы и 80-летний геленджичанин. В Новороссийске также зафиксировали два летальных случая. Там медикам не удалось спасти 33-летнюю женщину и 72-летнего мужчину, которые жили в городе.
В больнице Усть-Лабинского района скончалась 65-летняя жительница муниципалитета. В Лабинском районе умерла пациентка из Отрадненского района, которой было 82 года. В Армавире от коронавирусной пневмонии скончалась 67-летняя местная жительница.
Еще шесть человек умерли в ковид-госпиталях Сочи. Им было от 64 до 86 лет, все они жили на курорте. Это трое мужчин и три женщины.
Всего за время пандемии на Кубани подтвердилась смерть от коронавируса 1 тыс. 885 инфицированных. По всей стране жертвами инфекции стали 84 тыс. 876 человек, написал телеканал «360».
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