В Новороссийске от коронавирусной пневмонии умерла 33-летняя женщина

Краснодарский край, Вся Россия

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Оперштаб Краснодарского края 25 февраля рассказал подробности 16 новых летальных случаев, вызванных COVID-19

Напомним, за прошлые сутки лабораторные исследования подтвердили наличие вируса у 142 жителей Краснодарского края. Кроме того, от коронавирусной пневмонии тяжелой формы и сопутствующих заболеваний умели 16 пациентов инфекционных госпиталей.

В больницах Краснодара [каких именно, не уточняется] скончались три пациента — это двое мужчин и одна женщина, которые проживали в краевом центре и в Сочи. Им было 44, 62 и 64 года.

В Крымском районе умерли два человека — 67-летний житель Анапы и 80-летний геленджичанин. В Новороссийске также зафиксировали два летальных случая. Там медикам не удалось спасти 33-летнюю женщину и 72-летнего мужчину, которые жили в городе.

В больнице Усть-Лабинского района скончалась 65-летняя жительница муниципалитета. В Лабинском районе умерла пациентка из Отрадненского района, которой было 82 года. В Армавире от коронавирусной пневмонии скончалась 67-летняя местная жительница.

Еще шесть человек умерли в ковид-госпиталях Сочи. Им было от 64 до 86 лет, все они жили на курорте. Это трое мужчин и три женщины.

Всего за время пандемии на Кубани подтвердилась смерть от коронавируса 1 тыс. 885 инфицированных. По всей стране жертвами инфекции стали 84 тыс. 876 человек, написал телеканал «360».

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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