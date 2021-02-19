В 2020 году в суды Кубани поступило более 48 тыс. дел о нарушении карантина

Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов 19 февраля рассказал, сколько людей получили штрафы за нарушение карантина в 2020 году

Напомним, 31 марта 2020 года в Краснодарском крае ввели карантин. Он обязывал не выходить из дома без особой необходимости, а на работу могли попасть только люди со спецпропуском. Нарушителей собирались штрафовать. Первый штраф 2 апреля получила жительница Новороссийска, которая гуляла в сквере.

Согласно докладу председателя Краснодарского крайсуда Алексея Шипилова, во время локдауна в суды Кубани поступило 48 тыс. 202 дел о нарушениях карантина. Из них рассмотрели 42 тыс. 192 материала.

Прекратили производство по 1 тыс. 57 делам, еще 574 направили по подведомственности [то есть в тот орган, в чью компетенцию входит решение вопроса — Юга.ру]. По 390 делам назначили административное наказание в виде приостановления деятельности юрлиц и ИП.

Штраф назначили по 18 тыс. 378 делам, а по 19 тыс. 623 — вынесли предупреждения. 2 тыс. 170 протоколов вернули обратно должностным лицам, которые их составили. Кроме того, в краевой суд поступило 755 дел с жалобами на постановления и решения районных судей.

По ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в краевой суд поступило 630 дел. По 247 делам постановления оставили без изменения. По 132 делам — отменили, при этом 124 дела вернули на новое рассмотрение. Производство 8 дел прекратили. По 148 делам постановления изменили. Так, производство прекратили по 5 делам, жалобы на 48 постановлений вернули без рассмотрения, еще 8 жалоб были поданы не по существу дела.

По ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) в краевой суд поступило 125 дел. По 66 из них судебные акты оставили без изменения, а по 21 — отменили. При этом 14 вернули на новое рассмотрение, а по 7 прекратили производство. По 9 делам судебные акты изменили, из которых по 2 производство прекратили. Также 11 дел вернули на рассмотрение, а 2 жалобы были поданы не по существу.

Шипилов отметил, что по ст. 6.3 КоАП РФ нарушители получали максимальное наказание — вплоть до штрафа в полмиллиона рублей и приостановления деятельности на срок до 80 дней.