В Сочи сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев
В Сочи в ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев
Напомним, в Сочи с 15 февраля действует штормовое предупреждение по сильному снегу. Непогода держится в горном кластере уже вторые сутки. В ночь на 17 февраля на территории Большого Сочи снегопад повалил 35 деревьев.
В Лазаревском районе затруднен проезд к селу Тихоновка, в Хостинском районе больше всего снега выпало в Раздольском сельском округе.
Рекордные снегопады пойдут на спад во второй половине 17 февраля, уточнили в социализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.
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До конца дня на курорте сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, заносами и гололедицей. Автомобилистам не советуют выезжать без зимней резины.
Юга.ру писали о том, что в ночь на 17 февраля в Курганинском районе под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома, а Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта. А в Новороссийске 17 февраля ожидают сильный ветер и обледенение судов.