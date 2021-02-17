В Сочи сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев

В Сочи в ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев

Напомним, в Сочи с 15 февраля действует штормовое предупреждение по сильному снегу. Непогода держится в горном кластере уже вторые сутки. В ночь на 17 февраля на территории Большого Сочи снегопад повалил 35 деревьев.

В Лазаревском районе затруднен проезд к селу Тихоновка, в Хостинском районе больше всего снега выпало в Раздольском сельском округе.