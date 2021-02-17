В Сочи сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 17 февраля сильный снегопад повалил за ночь 35 деревьев

Напомним, в Сочи с 15 февраля действует штормовое предупреждение по сильному снегу. Непогода держится в горном кластере уже вторые сутки. В ночь на 17 февраля на территории Большого Сочи снегопад повалил 35 деревьев.

В Лазаревском районе затруднен проезд к селу Тихоновка, в Хостинском районе больше всего снега выпало в Раздольском сельском округе.

Рекордные снегопады пойдут на спад во второй половине 17 февраля, уточнили в социализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

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До конца дня на курорте сохраняется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, заносами и гололедицей. Автомобилистам не советуют выезжать без зимней резины.

Юга.ру писали о том, что в ночь на 17 февраля в Курганинском районе под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного дома, а Апшеронском районе из-за снегопада оказались отрезанными три населенных пункта. А в Новороссийске 17 февраля ожидают сильный ветер и обледенение судов.

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