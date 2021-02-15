Жителей и гостей Сочи предупредили о сильном снеге

Краснодарский край

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МЧС Кубани 15 февраля объявило штормовое предупреждение по сильному снегу в Сочи

В Краснодарском крае непогода стала причиной множества внештатных ситуаций и происшествий. Так, в Сочи в субботу штормовой ветер повалил не менее семи деревьев, а из-за погодных условий в аэропорту курорта не смогли приземлиться 10 самолетов.

Юга.ру писали о том, что с 15 по 17 февраля на Кубани будут метели и до -16 °С. Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в эти дни в Сочи будет действовать штормовое предупреждение по сильному снегу.

По прогнозам синоптиков, на курорте до 17 февраля ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях .

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Спасатели рекомендовали гостям и жителям курорта быть осторожнее на улице, закрепить слабоукрепленные конструкции, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва и в случае перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить по телефонам экстренных служб.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101, 8 (861) 268-64-40.

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