Жителей и гостей Сочи предупредили о сильном снеге

В Краснодарском крае непогода стала причиной множества внештатных ситуаций и происшествий. Так, в Сочи в субботу штормовой ветер повалил не менее семи деревьев, а из-за погодных условий в аэропорту курорта не смогли приземлиться 10 самолетов.

Юга.ру писали о том, что с 15 по 17 февраля на Кубани будут метели и до -16 °С. Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в эти дни в Сочи будет действовать штормовое предупреждение по сильному снегу.

По прогнозам синоптиков, на курорте до 17 февраля ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях .