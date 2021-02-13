В Сочи сильный ветер повалил семь деревьев

Краснодарский край

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В Сочи в течение суток 13 февраля ветер повалил семь деревьев

Напомним, ранее МЧС Краснодарского края объявило экстренное предупреждение по штормовому ветру. С 12 по 14 февраля в регионе ожидаются порывы до 23 м/с. Накануне ветер повалил дерево в Краснодаре, также сильные воздушные потоки отмечали жители Анапы. Уже в субботу, 13 февраля, в Сочи из-за погодных условий не смогли приземлиться 10 самолетов — их перенаправили в аэропорты Минеральных Вод, Краснодара и Анапы.

В этот же день в инстаграме мэрии Сочи сообщили, что в течение последних суток в разных районах повалило семь деревьев. При этом никто не пострадал.

Сейчас в горной местности Адлерского района продолжается обильный снегопад, осадки затронули Кудепстинский и Молдовский сельские округа и Красную Поляну.

Для расчистки муниципальных дорог задействовали 30 единиц специализированной техники, также использовали 158 тонн противогололедных реагентов, сообщили в пресс-службе администрации.

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