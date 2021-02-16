Когда на Кубани закончится снегопад? Узнали у гидрометцентра
Портал Юга.ру 16 февраля спросил у специалиста гидрометцентра, как долго на Кубани будет идти снег
Напомним, в понедельник в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки, приостановил работу аэропорт. Накануне в регионе продлили штормовое предупреждение — теперь оно действует до 17 февраля включительно.
Ранее начальница отдела гидрометобеспечения Светлана Попова рассказала порталу Юга.ру, что за последние 15 дней в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков. При этом она отметила, что февраль еще не закончился.
Также редакция поинтересовалась, как долго в регионе будет идти снег.
«До конца февраля край ожидают температурные качели, но осадки будут почти постоянно: в виде дождя, мокрого снега либо снега», — объяснила Попова.
Специалист добавила, что снегопад на Кубани будет идти еще в течение суток, а также 17 февраля. Местами он будет в категории «очень сильный», относящейся к опасным явлениям. Затем циклон снова затронет регион 19 февраля.