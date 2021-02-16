Когда на Кубани закончится снегопад? Узнали у гидрометцентра

Портал Юга.ру 16 февраля спросил у специалиста гидрометцентра, как долго на Кубани будет идти снег

Напомним, в понедельник в Краснодаре из-за снегопада образовались длинные пробки, приостановил работу аэропорт. Накануне в регионе продлили штормовое предупреждение — теперь оно действует до 17 февраля включительно.

Ранее начальница отдела гидрометобеспечения Светлана Попова рассказала порталу Юга.ру, что за последние 15 дней в Краснодаре выпало две месячных нормы осадков. При этом она отметила, что февраль еще не закончился.