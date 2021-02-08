В Краснодаре маршрутка врезалась в дерево, пострадали три человека

В мэрии Краснодара 8 февраля прокомментировали аварию с маршруткой, которая произошла накануне в центре города

ДТП произошло в 9:30. 43-летний водитель маршрутного автобуса ПАЗ ехал по Седина в сторону Советской. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший впереди Chevrolet. После удара маршрутка въехала в дерево около дома № 10.

По предварительным данным, в медучреждение для оказания помощи доставили двух пассажирок ПАЗа. По факту аварии началась проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.